توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة بدءا من 19 جوان

10 وثائق لتكوين الملف المالي والإداري

تباشر مديريات التربية للولايات ابتداء من 19 جوان الجاري عملية توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف التخصصات دفعة 2023، وذلك تحسبا واستعداد للدخول المدرسي المقبل 2023/2024، وكذا من أجل تحقيق اكتفاء كامل في التأطير البيداغوجي المؤهل تفاديا للوقوع في “أزمة أساتذة”.

وطلبت مصالح المستخدمين والتفتيش بمديريات التربية للولايات، في مراسلات رسمية مؤرخة في 12 جوان، من الأساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2023 في بعض التخصصات على غرار اللغة العرية، التاريخ والجغرافيا، علوم الطبيعة والحياة، اللغة الفرنسية، اللغة الانجليزية وتكنولوجيا، التقرب منها قصد إيداع الملفات الورقية الخاصة بالتوظيف في مناصب عمل قارة، وذلك ابتداء من تاريخ 19 جوان الجاري.

وأضافت نفس المصالح بأن كل تأخر عن الإيداع يتحمل المعني بالأمر مسؤوليته، فيما أشارت إلى الأساتذة مطالبون وجوبا بإحضار حزمة وثائق لتكوين الملف الإداري والمالي، ويتعلق الأمر أولا بأربع نسخ عن الشهادة الجامعية “المؤهل العلمي”، أربع نسخ عن عقد الالتزام، أربع نسخ عن كشف النقاط لكل سنوات التكوين، صك بريدي مشطوب، أربع نسخ عن شهادات الميلاد، أربع بطاقات إقامة، أربع شهادات طبية، أربع نسخ عن وثيقة الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ست صور شمسية ورقم الضمان الاجتماعي.

وفي نفس الإطار، ستشرع المصالح نفسها وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبناء على تعليمات وتوجيهات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، في تطبيق إجراءات توظيف الأساتذة في تخصص لغة انجليزية لتدريس أقسام الرابعة ابتدائي، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير تعيين أساتذة التربية البدنية والرياضية لتأطير تلاميذ المستويات الخمسة من الأولى وإلى الخامسة، وذلك مباشرة عقب انقضاء فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، إذ سيتم فتح النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية أمام المترشحين لتسجيل أنفسهم عبر منصة رقمية بصفة حصرية في آجال ستحددها الوزارة الوصية في وقت لاحق، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة دراسة الترشيحات وترتيب المعنيين ترتيبا تفاضليا وانتقائيا، بالاستناد إلى مجموعة معايير وأولويات، على أن يتم تسليمهم مقررات التعيين مع بداية الدخول المدرسي القادم.