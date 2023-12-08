توظيف رجال الدّين الإيفواريين لِإنجاح “الكان” ومآرب آخرى

لجأت الحكومة الإيفوارية إلى توظيف رجال الدّين المحلّيين، دعما لِجهودها في تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم.

وتحتضن كوت ديفوار البطولة الكروية القارّية، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري المُقبلَين.

وعقد الوزير الأوّل الإيفواري روبيرت بوغري مامبي لقاءً مع أئمّة مسلمين ورجال دين مسيحيين، وطلب منهم التضرّع إلى اللّه من أجل نجاح سلطات البلد في تنظيم “الكان”، وأيضا إحراز منتخب “الفيلة” للكأس الإفريقية.

ووفقا لِأحدث تقرير نشره موقع “أبيدجان نت” الإيفواري بِهذا الشّأن، فإن الوزير الأوّل مامبي طلب أيضا من رجال الدّين الدّعاءَ، من أجل نجاح الرئيس الحسن واطارا في قيادته للبلد.

ويُعوّل الحسن واطارا كثيرا على إنجاح نهائيات كأس أمم إفريقيا، عِلما أن كوت ديفوار ينتظرها استحقاق آخر أكثر أهمّية، والأمر يتعلّق بِالانتخابات الرّئاسية في عام 2025.