-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

توظيف رجال الدّين الإيفواريين لِإنجاح “الكان” ومآرب آخرى

الشروق الرياضي
  • 44
  • 0
توظيف رجال الدّين الإيفواريين لِإنجاح “الكان” ومآرب آخرى

لجأت الحكومة الإيفوارية إلى توظيف رجال الدّين المحلّيين، دعما لِجهودها في تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم.

وتحتضن كوت ديفوار البطولة الكروية القارّية، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري المُقبلَين.

وعقد الوزير الأوّل الإيفواري روبيرت بوغري مامبي لقاءً مع أئمّة مسلمين ورجال دين مسيحيين، وطلب منهم التضرّع إلى اللّه من أجل نجاح سلطات البلد في تنظيم “الكان”، وأيضا إحراز منتخب “الفيلة” للكأس الإفريقية.

ووفقا لِأحدث تقرير نشره موقع “أبيدجان نت” الإيفواري بِهذا الشّأن، فإن الوزير الأوّل مامبي طلب أيضا من رجال الدّين الدّعاءَ، من أجل نجاح الرئيس الحسن واطارا في قيادته للبلد.

ويُعوّل الحسن واطارا كثيرا على إنجاح نهائيات كأس أمم إفريقيا، عِلما أن كوت ديفوار ينتظرها استحقاق آخر أكثر أهمّية، والأمر يتعلّق بِالانتخابات الرّئاسية في عام 2025.

مقالات ذات صلة
وفاق سطيف يضبط تاريخ بناء مركز تكوين

وفاق سطيف يضبط تاريخ بناء مركز تكوين

بالفيديو.. جماهير سانتوس البرازيلي تحرق سيارات اللاعبين بعد السقوط إلى الدرجة الثانية

بالفيديو.. جماهير سانتوس البرازيلي تحرق سيارات اللاعبين بعد السقوط إلى الدرجة الثانية

بوقرة: لم نفقد الأمل وإذا حققنا الفوز من الممكن أن يتغير كل شيء

بوقرة: لم نفقد الأمل وإذا حققنا الفوز من الممكن أن يتغير كل شيء

بالصور.. شباب بلوزداد يجري أول حصة تدريبية بالإسكندرية

بالصور.. شباب بلوزداد يجري أول حصة تدريبية بالإسكندرية

تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر المصري

تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر المصري

بن شيخة ينافس سيسي والركراكي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

بن شيخة ينافس سيسي والركراكي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد