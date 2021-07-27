توظيف 1400 أستاذ وشروط جديدة للالتحاق بالطب والمدارس العليا

أعلن مدير التكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد لاحتساب معدلات القبول في التخصصات التي تتطلب معدلا عاليا، كما كشف عن توظيف 1400 أستاذ جديد في القطاع.

وقال سعيداني لدى حلوله ضيفا على بر نامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعة الأولى إنه تم اعتماد نظام جديد للتوجيه في التخصصات التي كانت تتطلب معدلا عاليا، وفق ما سماه المعدل الموزون.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال احتساب معدل شهادة البكالويا مضروب في اثنين زائد معدل المادة أو المادتين الأساسيتين لتقسم على 3، وهو ما يضاعف حسبه حظوظ الناجحين والذين يملكون نقاطا جيدة في المواد الرئيسية بالالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها على غرار الطب والتكنولورجيا والمدراس العليا.

كما كشف سعيداني عن فتح 1400 منصب عمل جديد هذا العام لسد العجز الحاصل في بعض التخصصات والمؤسسات الجامعية الجديد في مجال التكوين.

مسؤول بوزارة التعليم العالي.. طريقة جديدة لحساب معدل دخول كلية الطب

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، عن شروط جديدة لالتحاق الطلبة الحائزين على البكالوريا بكلية الطب في الموسم القادم.

وأوضح سعيداني، الأحد، لدى نزوله ضيفا على حصة “الشروق مورنينغ”، أن معدل القبول في كلية الطب للطلبة الجدد هو15 لكنه غير كاف ويتطلب شروطا أخرى أضيفت هذه السنة.

وأوضح المتحدث أنه سيتم حساب معدل البكالوريا وضربه في معامل 2 وتضاف له العلامة التي حصل عليها التلميذ في مادة العلوم الطبيعية ويقسم المجموع المتحصل عليه على 3 ليتمكن التلميذ من دخول كلية الطب.

اعتماد التكوين عن بعد في الجامعات رسميا

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، أن الوزارة اعتمدت رسميا التكوين عن بعد في الجامعات.

وأوضح سعيداني، الأحد، خلا نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، أن التكوين عن بعد أثبت فعاليته والوزارة اعتمدته رسميا، وأشار في السياق إلى أن التسجيلات الجامعية للسنة المقبلة ستتم أيضا عن بعد.

وأضاف المتحدث أن موعد الدخول الجامعي المقبل سيكون في 4 سبتمبر، وأن الطلبة الجدد بإمكانهم دفع رسوم التسجيل الجامعي عبر البطاقة الذهبية.

وعن التسجيل والتوجيه قال سعيداني أن مصالح الوزارة ستمكن حاملي شهادة البكالوريا لرياضي النخبة من التسجيل في تخصص التربية البدنية بمعدل 10.

كما أوضح أن توجيه الطلبة نحو المدارس العليا للأساتذة سيكون حسب احتياجات قطاع التربية.

وكشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوعلام سعيداني، أن القانون التوجيهي الجديد الخاص بالجامعات على طاولة الحكومة.