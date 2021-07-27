-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية عبر 4 ولايات
الجزائر

توظيف 1400 أستاذ وشروط جديدة للالتحاق بالطب والمدارس العليا

الشروق أونلاين
  • 59017
  • 5
توظيف 1400 أستاذ وشروط جديدة للالتحاق بالطب والمدارس العليا

أعلن مدير التكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي  بوعلام سعيداني، الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد لاحتساب معدلات القبول في التخصصات التي تتطلب معدلا عاليا، كما كشف  عن توظيف  1400 أستاذ جديد في القطاع.

وقال سعيداني لدى حلوله ضيفا على بر نامج “ضيف الصباح”  للقناة الإذاعة الأولى إنه تم اعتماد نظام جديد للتوجيه في التخصصات التي كانت تتطلب معدلا عاليا، وفق ما سماه المعدل الموزون.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال احتساب معدل شهادة البكالويا مضروب في اثنين زائد معدل المادة أو المادتين الأساسيتين لتقسم على 3، وهو ما يضاعف حسبه حظوظ الناجحين والذين يملكون نقاطا جيدة في المواد الرئيسية بالالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها على غرار الطب والتكنولورجيا والمدراس العليا.

كما كشف سعيداني عن فتح 1400 منصب عمل جديد هذا العام لسد العجز الحاصل في بعض التخصصات والمؤسسات الجامعية الجديد في مجال التكوين.

مسؤول بوزارة التعليم العالي.. طريقة جديدة لحساب معدل دخول كلية الطب

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، عن شروط جديدة لالتحاق الطلبة الحائزين على البكالوريا بكلية الطب في الموسم القادم.

وأوضح سعيداني، الأحد، لدى نزوله ضيفا على  حصة “الشروق مورنينغ”، أن معدل القبول في كلية الطب للطلبة الجدد هو15 لكنه غير كاف ويتطلب شروطا أخرى أضيفت هذه السنة.

وأوضح المتحدث أنه سيتم حساب معدل البكالوريا وضربه في معامل 2 وتضاف له العلامة التي حصل عليها التلميذ في مادة العلوم الطبيعية ويقسم المجموع المتحصل عليه على 3 ليتمكن التلميذ  من دخول كلية الطب.

 اعتماد التكوين عن بعد في الجامعات رسميا

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، أن الوزارة اعتمدت رسميا التكوين عن بعد في الجامعات.

وأوضح سعيداني، الأحد، خلا نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، أن التكوين عن بعد أثبت فعاليته والوزارة اعتمدته رسميا، وأشار في السياق إلى أن التسجيلات الجامعية للسنة المقبلة ستتم أيضا عن بعد.

وأضاف المتحدث أن موعد الدخول الجامعي المقبل سيكون في 4 سبتمبر، وأن الطلبة الجدد بإمكانهم دفع رسوم التسجيل الجامعي عبر البطاقة الذهبية.

وعن التسجيل والتوجيه قال سعيداني أن مصالح الوزارة ستمكن حاملي شهادة البكالوريا لرياضي النخبة من التسجيل في تخصص التربية البدنية بمعدل 10.

كما أوضح أن توجيه الطلبة نحو المدارس العليا للأساتذة سيكون حسب احتياجات قطاع التربية.

وكشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوعلام سعيداني، أن القانون التوجيهي الجديد الخاص بالجامعات على طاولة الحكومة.

مقالات ذات صلة
حفل زفاف جيجل: 3 سنوات سجنا نافذا في حق “الشاب لعجال”

حفل زفاف جيجل: 3 سنوات سجنا نافذا في حق “الشاب لعجال”

صفقة لاستيراد 6 آلاف مولّد أكسجين خلال 15 يوما

صفقة لاستيراد 6 آلاف مولّد أكسجين خلال 15 يوما

حوادث السير!

حوادث السير!

ضاحي خلفان: الجزائر تمتلك أحد أقوى أجهزة الأمن في العالم

ضاحي خلفان: الجزائر تمتلك أحد أقوى أجهزة الأمن في العالم

أخبار الجزائر ليوم الأحد 25 جويلية 2021

أخبار الجزائر ليوم الأحد 25 جويلية 2021

تعليق النشاطات البيداغوجية في الجامعات

تعليق النشاطات البيداغوجية في الجامعات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • benali9601@gmail.com

    لماذا بضبط العلوم الطبيعيه يحسب كما قلتم ، يجب النظر في التخصصات الاخرى خاصة شعب التقنية و الرياضيات .

    0
  • احمد زبيشة

    الاعتماد على المعدل للتوجيه خطأ ، لكنه ليس لدرجة كبيرة ،. الا انه لابد من اضافة معايير اخرى مثل تحكم الطالب في اللغة الفرنسية كأهم عامل ، و نقاطه في المواد العلمية كعامل آخر . الامور واضحة ، ولكن لا احد يعمل على تحسين الامور لانتاج اطباء اكفاء... الطب كمثال ، و هكذا جميع التخصصات الاخرى.

    -2
  • B.Azzedine

    من المفروض أن تفتح الأبواب على مصراعيها لكل الشعب وتعطى الفرصة لكل المتفوقين دونما تمييز لأن النجاح في التكوين في المجال الطبي يعتمد على الحفظ ليس إلا ، وأتحدى أيا كان يمكن يمكنه إثبات العكس فما دخل الرياضيات أو الفيزياء أو ... المهم أن يتحكم الطالب في أدوات التحصيل التي لم نطورها (اللغة والمصطلحات ... ) والمادة الأساسية التي هي العلوم الطبيعية كمعرفة الجسم والأمراض أين التميز والعبقرية وهده الشروط التعجيزية لتكوين طبيب لا يحسن إلا كتابة الوصفات و توجيه المريض إلى العيادات الخاصة وإجراء الفححوصات التافهة أحيانا والباهضة الثمن ؟ مجال الطب يمكن أن يتفوق فيه حتى الأدبيون لو يمنحوا الفرصة .

    5
  • قل الحق

    احسن طريقة هي المسابقة الشفافة، فالعديد من الطلبة المجتهدين ربما يمر بظروف نفسية خلال امتحان البكالويا و علامة البكالوريا المتوسطة لا تعني ان الطالب غير متمكن بل هي كبوة جواد فقط، افتحوا المسابقة لكل من حصل على معدل 12 مثلا و النتيجة هي من تحدد من يلتحق بالشعبة، معلوم ان العباقرة عموما يتحصلون على نقاط محترمة دون عناء بينما يتحصل اصحاب الحفظ على نقاط عالية دون فهم.

    12
  • عيساني خثير

    هذا يعني ان الشعب التقنية الرياضية ليس لهم الحق في دخول كلية الطب مع العلم انه كان مسموح لهم ذلك في السنوات الماضية

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد