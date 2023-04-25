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على مستوى الولايات والبلديات

توظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات

ع. س
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توظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات
أرشيف

قررت وزارة الداخلية توظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات لتغطية المصالح المحلية، على مستوى الولايات والبلديات.

وأبلغت المديرية العامة للوظيفة العمومية مصالح وزارة الداخلية، بتاريخ 23 أفريل الجاري، بالموافقة الاستثنائية للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على توظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات.
ونبهت المديرية في المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق”، أن العملية وبغية نجاحها بالنظر لخصوصيتها وطابعها الاستثنائي، تقوم مصالح الولاية بإشهار المسابقة الخاصة بمصالحها وكذلك البلديات التابعة لها، مع إيداع وإرسال ملفات الترشح ودراستها وإعداد محاضر اللجان التقنية المسند لها دراسة الترشيحات محليا على مستوى كل ولاية معنية بهذه العملية.
وأوضحت المراسلة، أن تشكيل لجان الانتقاء التي يستند لها إجراء المقابلة، فيما يخص الولايات الجنوبية البعيدة ومن موظفين اثنين ينتميان لنفس الرتبة عندما لا تتوفر هذه الولايات على الموظفين المستوفين الشروط القانونية المطلوبة لتعيينهم ضمن هذه اللجان، ولاحقا يتم إعداد محاضر إعلان النتائج النهائية محليا على مستوى مصالح كل ولاية معنية.
ونبهت المراسلة، إلى أنه يتم اللجوء للقوائم الاحتياطية للبلديات المجاورة المنتمية لنفس الدائرة أو حسب القرب وفقا لدرجة الاستحقاق، في حالة عدم وجود مترشحين أو كان عددهم أقل من عدد المناصب المالية المفتوحة للبلدية المعنية.

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