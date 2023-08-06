توظيف 3 آلاف عون و240 ضابط في الحماية المدنية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، الأحد، عن فتح باب التوظيف في الحماية المدنية الجزائرية.

وأكد الوزير مرّاد في تصريح له عن فتح باب التوظيف لـ 3000 عون و240 ضابط لدى مصالح الحماية المدنية.

وهذا لتعزيز المورد البشري لذات الهيئة، و”تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة التحسين المتواصل للقدرات”.

وجاء هذا خلال زيارته إلى ولاية الشلف رفقة وزيرة التضامن، لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح أحد أفراد الجيش الشعبي الوطني.