توغاي ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية

اختير الدولي الجزائري ومدافع نادي الترجي التونسي، محمد أمين توقاي، ضمن التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد المردود الكبير الذي قدمه أمام نادي صان داونز في لقاء الإياب.

ونشر مؤشر “سوفا سكور” المختص في الإحصاء، تشكيلته الخاصة بإياب نصف نهائي “التشامبينز ليغ” التي عرفت تواجد توقاي، بتقييم 7.7، بعدما تألق رفقة نادي “باب السويقة” في سفريته التي قادته إلى جنوب إفريقيا، أين ساهم توقاي، في محافظة ناديه على نظافة شباكه في ذات اللقاء، الذي حسم اللقاء بهدف من دون مقابل.وهي نفس النتيجة التي فاز بها الترجي ذهابا، بملعب “رادس”. ليحسم بذلك، تأشيرة العبور إلى النهائي الذي سيواجه فيه الأهلي المصري يوم 18 ماي المقبل، بالعاصمة التونسية، على أن يتنقل يوم 25 ماي للعب لقاء العودة في العاصمة المصرية القاهرة.

واسترجع توغاي إمكانياته التي عرف بها سابقا، حيث أصبح واحد من أبرز المدافعين في القارة السمراء، بالنظر للخبرة الكبيرة التي اكتسبها وابتعاده عن شبح الإصابات، التي كانت سببا مباشرا في تذبذب أدائه خلال بعض الفترات من الموسم، ماانعكس عليه في المنتخب الوطني الجزائري، حيث لم يستطع فرض نفسه، غير أن ما يقدمه في الفترة الحالية، قد يشفع له في نيل فرصة ثانية في دفاعات الخضر.