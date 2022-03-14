توغاي في طريقه إلى الاحتراف بأوروبا من بوابة البرتغال 

يسير على خطى حليش

يتجه الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، صخرة دفاع الترجي الرياضي التونسي إلى طرق أبواب الاحتراف بأوروبا، بداية من الموسم القادم، وهذا بعد تلقيه لعرض رسمي من فريق ينشط في الدوري البرتغالي.

وأفادت تقارير إعلامية برغبة نادي سبورتينغ براغا البرتغالي في ضم أمين توغاي، مفاجأة المنتخب الوطني المحلي في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت بقطر، أين نجح في تعويض النجم جمال بلعمري كأفضل ما يكون، حيث شكل ثنائيا قويا في محور الدفاع مع عبد القادر بدران خلال المسابقة الإقليمية، ما جعله يحظى على إثرها بثقة مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي الذي اصطحبه للمشاركة مع “الخضر” في كأس إفريقيا بالكاميرون دون أن يلعب أي دقيقة لحد الآن.

ويهدف نادي براغا البرتغالي إلى تعزيز صفوفه بمدافع محوري في جوان القادم، ووقع اختياره على أمين توغاي، الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي الترجي التونسي في جوان 2023.

ويسير توغاي على خطى مواطنه وابن نصرية حسين داي، رفيق حليش، الذي كانت البطولة البرتغالية أولى محطات احترافه بـ”القارة العجوز”، حيث فتح له نادي بنفيكا البرتغال أبواب التألق بعد التحاقه بالفريق في جانفي 2008 عقدا مقابل 300 ألف أورو، قادما من نصر حسين داي.

وبدأ توغاي صاحب الـ21 عاما مسيرته مع نادي نصر حسين داي، حيث ظهر لأول مرة مع الأكابر في عام 2019، في لقاء البطولة أمام اتحاد العاصمة، ليتألق رفقة النادي العاصمي بعدها والمنتخب الاولمبي أيضا، قبل انتقاله في “الميركاتو الشتوي” لعام 2020 إلى الترجي التونسي، بعقد يمتد لفترة 4 سنوات ونصف.

ونجح توغاي في إثبات وجوده مع الترجي التونسي خلال هذا الموسم، لاسيما منذ قدجوم المدرب راضي الجعايدي، وهذا بعد أن كانت الإصابة قد حرمته في موسمه الأول بالمشاركة بانتظام مع الفريق، مكتفيا بلعب 5 مباريات، بواقع وقت لعب في حدود 239 دقيقة.

وتؤكد كل المؤشرات أن توغاي سيصبح ورقة رابحة جديدة في صفوف المنتخب الوطني، في المستقبل القريب، في ظل تراجع أداء جمال بلعمري بشكل كبير.