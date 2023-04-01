توغاي لن يشارك أمام شباب بلوزداد لهذا السبب

توغاي في لقطة من مباراة الذهاب بين بلوزداد والترجي

أكد مدرب الترجي التونسي نبيل معلول أنه لن يجازف بإشراك الدولي الجزائري أمين توغاي، في المباراة المرتقبة سهرة السبت أمام شباب بلوزداد.

وقال مدرب الترجي في حديثه عن الغيابات خلال الندوة الصحافية التي تسبق المباراة: ” “ما أستطيع تأكيده هو أنني لن أجازف بإشراك أمين توغاي، وفوسيني كوليبالي، خوفا من البطاقة الصفراء الثالثة التي تحرمهما من المشاركة في ربع النهائي”.

وبالإضافة غلى توغاي وكوليبالي، هناك غيابات أخرى في صفوف الترجي، أبرزها غيلان الشعلالي وهاني عمامو لأسباب صحية ورائد بوشنيبة بسبب الإيقاف.