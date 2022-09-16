توغاي وبن عياد يُشاركان ضد غينيا ونيجيريا

من اليمين: محمد الأمين توغاي- رياض بن عياد.

يحضر اللاعبان الدوليان الجزائريان محمد الأمين توغاي ورياض بن عياد، مقابلتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري ونيجيريا.

جاء ذلك استنادا إلى أحدث تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِناديهما الترجي التونسي.

وتُجرى المقابلتان التحضيريتان المُشار إليهما بِالملعب الجديد لِوهران، مساءَي الـ 23 والـ 27 من سبتمبر الحالي.

وكان المدافع توغاي والمهاجم بن عياد قد شاركا مع “الخضر”، في المقابلات الثلاث شهر جوان الماضي ضد أوغندا وتنزانيا وإيران. وحينها سجّل بن عياد هدفا ضد المنتخب الفارسي.

وما زال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لم يكشف بعد، عن قائمة لاعبيه المعنيين بِخوض مواجهتَي غينيا كوناكري ونيجيريا.