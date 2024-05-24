توغاي وغشة لمعانقة رابطة الأبطال الإفريقية

النهائي يلعب السبت بالقاهرة وتحدٍّ كبير بين الأهلي والترجي

يسدل الستار، السبت بداية من الساعة الثامنة ليلا على منافسات دوري أبطال أفريقيا، حين يستضيف الأهلي المصري، منافسه الترجي التونسي، على ملعب القاهرة، في إياب النهائي، الذي انتهت مباراته الأولى التي لعبت بتونس بتعادل سلبي.

وعلى عكس مباراة الذهاب، لن تقبل موقعة السبت القسمة على اثنين، فالفريق الفائز سيتوج باللقب، بينما يبقى التعادل الإيجابي لصالح الترجي، فيما يعني تكرار التعادل السلبي، اللجوء لضربات الترجيح.

ويحلم اللاعبان الجزائريان للترجي حسام غشة، ومحمد الأمين توغاي بمعانقة التاج القاري أمام نادي الأهلي المصري القوي فوق ميدانه، في المواجهة التي يديرها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا وسط توقعات بحضور جماهيري مكثف لمساندة الأهلي حامل اللقب، بجانب سفر أكثر من سبع آلاف مشجع للترجي لحضور اللقاء لمساندة أبناء باب السويقة.

ويحلم الأهلي بالحفاظ على اللقب القاري الذي سبق وأن حققه 11 مرة سابقة، وهو الفريق الأكثر تتويجا بدوري الأبطال، في مواجهة طموح الترجي الباحث عن اللقب الخامس في تاريخه على صعيد البطولة الغائبة عنه منذ 2019.

الأهلي استعد لهذه المباراة وسط حالة من الحزن لإصابة النجم التونسي علي معلول، بقطع في وتر أكيلس، أنهى موسمه بشكل رسمي مع الفريق، وسط شكوك حول بقاء اللاعب في الموسم الجديد مع اقتراب عقده من النهاية بانتهاء الشهر المقبل.

واكتملت جاهزية ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا، كما تعافى الثنائي محمد هاني ومحمد عبد المنعم من إصابات عضلية خلال الساعات الماضية، بينما تحيط الشكوك حول جاهزية عمرو السولية لاعب الوسط.

ويعول الأهلي على تألق حارسه مصطفى شوبير الذي كان أحد اكتشافات الموسم الحالي للفريق الأحمر، بحفاظه على شباكه خلال 8 مباريات متتالية بدوري الأبطال.

ويجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ضالته في الجوكر كريم فؤاد لتعويض غياب علي معلول في الجبهة اليسرى، بينما يبقى الرهان الهجومي على عدة خيارات على رأسها بيرسي تاو والمغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبو علي وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ولكن مهمة الأهلي لن تكون سهلة في مواجهة ترسانة دفاعية منتظرة لكتيبة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، الذي نجح في مهمتين خارج الأرض خلال مشوار الترجي بالبطولة، بإقصاء أسيك الإيفواري من ربع النهائي بضربات الترجيح في عقر داره، ثم إنهاء مغامرة صن داونز في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 1-0.

وتبدو صفوف الترجي مكتملة، بينما يبقى الرهان على الحارس أمان الله مميش الذي خطف الأضواء بعدما خرج أيضا بشباك نظيفة في دوري الأبطال خلال 10 مباريات.

ويتسلح الترجي بخبرات بعض لاعبيه، وعلى رأسهم ياسين مرياح وغيلان الشعلالي ومحمد أمين بن حميدة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في عقر داره، ولكن الرهان الأبرز يبقى على الثنائي البرازيلي رودريغو رودريغيز ويان ساس في قيادة هجوم فريق الدم والذهب لهز شباك الأهلي وإرباك حساباته في المباراة.