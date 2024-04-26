توغاي وغشة يبلغان النّهائي الإفريقي

التشكيل الأساسي للترجي التونسي، حيث يظهر توغاي (صف الواقفين، الأوّل من اليسار) وغشة (الصفّ الأمامي، الأوّل من اليسار).

تأهّل اللاعبان الجزائريان محمد الأمين توغاي وحسام غشة رفقة فريقهما الترجي التونسي سهرة الجمعة، لِنهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز الترجي بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي صنداونز الجنوب إفريقي، لِحساب إيّاب نصف النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة التونسية قد فاز بِالنتيجة ذاتها، داخل القواعد ذهابا. وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة تنشيط النّهائي القارّي.

وشارك المدافع توغاي والمهاجم غشة أساسيَين في لقاء العودة، قبل أن يُستبدل غشة في الدقيقة الـ 80، تاركا فريقه الترجي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وأوقف حكم السّاحة السنيغالي عيسى سي مباراة العودة في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأوّل، بِسبب عاصفة رعدية وتساقط غزير للأمطار بِمدينة بريتوريا العاصمة الإدارية لِجنوب إفريقيا.

وأعطى الحكمُ الضّوءَ الأخضر لِاستئناف المباراة، بعد نحو ساعة من إيقافها.

وفي الدور النّهائي يلعب توغاي وغشة رفقة فريقهما الترجي التونسي ضدّ الأهلي المصري، الذي اجتاز في المربّع الذّهبي عقبة مازيمبي من الكونغو الديموقراطية، بِالتعادل سلبا بعيدا عن الدّيار ذهابا، والفوز (3-0) داخل القواعد إيّابا.

ويُجرى لقاء ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بِتونس في الـ 18 من ماي المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِمصر في الـ 25 من الشهر ذاته.