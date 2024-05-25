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رياضة

توغاي وغشة يفشلان في التتويج الإفريقي

علي بهلولي
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توغاي وغشة يفشلان في التتويج الإفريقي

فشل فريق الترجي التونسي في التتويج بِكأس رابطة أبطال إفريقيا مساء السبت، بعد خسارته بِهدف لِصفر أمام نادي الأهلي المصري.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، لِحساب إيّاب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة جون جاك ندالا من الكونغو الديموقراطية. مع وجود الحكم الجزائري لحلو بن ابراهم في تقنية الفيديو (الفار).

وكان الترجي قد تعادل سلبا بِميدانه ذهابا، وهي الحصيلة العامّة التي حرمته من التتويج، وجعلت الأهلي المصري يحتفظ بِكأس رابطة الأبطال الإفريقية.

وسجّل الطوغولي روجي أوهولو متوسّط ميدان نادي الترجي التونسي هدفا ضدّ مرماه، في الدقيقة الرابعة من عمر لقاء العودة.

وشارك اللاعبان الجزائريان: المدافع محمد الأمين توغاي والمهاجم حسام غشة أساسيَين بِزيّ الترجي، في مواجهة الإيّاب. مع استبدال غشّة في الدقيقة الـ 76.

وخاض توغاي هذا الموسم 14 مباراة في رابطة أبطال إفريقيا، وسجّل هدفا. وشارك غشة في 13 مواجهة.

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