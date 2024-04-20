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رياضة

توغاي وغشة يفوزان في نصف النّهائي الإفريقي

علي بهلولي
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توغاي وغشة يفوزان في نصف النّهائي الإفريقي
ح.م
مُجسّم كأس رابطة أبطال إفريقيا.

فاز فريق الترجي التونسي بِهدف لِصفر على ضيفه نادي صنداونز الجنوب إفريقي، لِحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ولُعبت هذه المباراة بِتونس، تحت إدارة حكم السّاحة الصّومالي عمر عبد القادر أرتان.

وسجّل هدف الترجي المهاجم البرازيلي يان ساس في الدقيقة الـ 42.

وشارك اللاعبان الجزائريان المدافع الدولي محمد الأمين توغاي والمهاجم حسام غشة، أساسيَين في هذه المواجهة، بِزيّ نادي الترجي التونسي. مع استبدال غشّة في الدقيقة الـ 83.

وتُجرى مباراة العودة بِجنوب إفريقيا مساء الجمعة المقبلة، تحت إدارة حكم الساحة السّنيغالي عيسى سي.

وفي لقاء آخر يندرج ضمن الإطار ذاته، تعادل الأهلي المصري سلبا خارج القواعد مع نادي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية.

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