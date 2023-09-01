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رياضة

توغاي يتّخذ هذا القرار

علي بهلولي
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توغاي يتّخذ هذا القرار
ح.م
محمد الأمين توغاي

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي قرارا، بِخصوص مستقبله الرياضي.

ويرتبط المدافع توغاي (23 سنة) مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وأضاف توغاي موسما آخر للعقد، ما يعني أنه سيبقى يُمثّل ألوان الترجي التونسي حتّى صيف 2025.

وكانت إدارة نادي الترجي التونسي في الأيّام القليلة الماضية، قد أقدمت على منح توغاي شارة القائد، في مسعى لِصدّه عن تغيير الوجهة. بعد أن صار الدولي الجزائري مطلوبا بِحدّة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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