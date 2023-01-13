توغاي يرفض عرضا من الولايات المتحدة ويفضل الاحتراف بأوروبا

يريد إهداء الترجي لقبا قاريا قبل الذهاب إلى وجهة جديدة

رفض المدافع الدولي الجزائري، محمد الأمين توغاي، عرضا مهما للانتقال إلى بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، مفضلا التريث بخصوص مستقبله، خاصة أنه يرغب في الاحتراف بإحدى البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

وحسب مصادر اعلامية، فإن لاعب الترجي الرياضي التونسي، محمد الأمين توغاي، تلقى عرضا جد مغر من أحد فرق دوري الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يتحمس كثيرا لفكرة الاحتراف في بطولة “أم أل أس”، لأنه يعتبر ذلك مجازفة بمستقبله الكروي في بداية عقده الثاني من العمر 22 عاما، خاصة وهو يملك كل الحظوظ للاحتراف في البطولات الخمس الكبرى بأوروبا. علما أنه كان قريبا من الالتحاق بالقارة العجوز الصيف الماضي من بوابة نادي سبورتينغ براغا، لكن المفاوضات تعثرت في آخر لحظة، لتشبث إدارة الترجي التونسي بخدماته خلال الموسم الجاري الذي يسعى فيه إلى استرجاع تاجه القاري في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وأحرز توغاي تطورا ملحوظا منذ انتقاله إلى البطولة التونسية في صفوف الترجي الرياضي التونسي، وهو ما ساعده على البروز أيضا مع المنتخب الوطني، حيث أصبح ضمن مخططات الناخب الوطني، جمال بلماضي، هذا الأخير يعول عليه كثيرا في بناء منظومته الدفاعية الجديدة، خاصة بعد تراجع أداء بعض الركائز في المنتخب على غرار جمال بلعمري الذي تأثر كثيرا من خيبة المونديال ولم يتمكن من النهوض مجددا، بالإضافة إلى عيسى ماندي الذي يعاني من حالة عدم الاستقرار بنادي فياريال ومشاركاته في مباريات الليغا متذبذبة.

الجدير بالذكر، أن الرابطة التونسية لكرة القدم كافأت مؤخرا، توغاي، نظير مجهوداته في البطولة التونسية وتألقه الثابت مع الترجي التونسي، بجائزة مهمة من الناحية المعنوية وهي جائزة أفضل لاعب أجنبي في البطولة التونسية.

للإشارة، فإن عقد محمد الأمين توغاي، مع نادي الترجي يمتد حتى جوان 2024 وانتقاله إلى وجهة أخرى يمر بموافقة فريقه، الذي يريد تحقيق أرباح معتبرة من بيع عقده الصيف المقبل.