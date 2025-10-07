توغاي يشكو من إصابة عضلية وموعد عودته للمنافسة لم يحدد بعد

المنتخب الصومالي منذ الثلاثاء بوهران

يعاني الدولي الجزائري أمين توغاي، مدافع الترجي الرياضي التونسي، الذي تعرض لإصابة خلال مقابلة “الكلاسيكو” التي جمعت فريقه، يوم الأحد الماضي، بالنجم الساحلي (1-0)، لحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة التونسية، من شد عضلي، حسب ما افاد به النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الفريق التونسي في بيانه أن الفحوصات الطبية التي خضع لها توغاي، بيّنت تعرضه لإصابة عضلية ستجبره على الركون لراحة مؤقتة تكون متبوعة لاحقا باختبارات تحدد موعد استئنافه التدريجي للتدريبات.

وتم تعويض اللاعب السابق في صفوف نصر حسين داي بمدافع شبيبة القبائل زين الدين بلعيد، وبسبب هذه الإصابة، غادر المدافع الجزائري أرضية الملعب في الشوط الأول، ليتأكد بعدها غيابه عن تربص المنتخب الوطني تحسبا للمقابلتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررتين امام الصومال يوم الخميس بوهران، والثلاثاء القادم امام أوغندا بتيزي وزو.

وفي سياق آخر، حل أمس المنتخب الوطني الصومالي لكرة القدم بمدينة وهران، تحسبا لمباراته أمام المنتخب الوطني الجزائري المقررة يوم الخميس، وقد حظي المنتخب الصومالي مساء أمس الاثنين باستقبال أخوي وحار بالمطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران من قبل السلطات المحلية وأعضاء من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وتتكون البعثة الصومالية من 31 فردا على أن يجري لاعبو الفريق حصة تدريبية اليوم الأربعاء بملعب “ميلود هدفي” لوهران، أي عشية المباراة.

وقد أعرب اللاعب الصومالي فيصل أبو بكر عثمان عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال التي حظي بها فريقه، موجها تشكراته للسلطات الجزائرية. من جهته، ينتظر أن يلتحق المنتخب الوطني الجزائري بمدينة وهران صباح اليوم الأربعاء، وسيجري الخضر حصة تدريبية على الساعة الخامسة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الصومالية لكرة القدم اختارت إجراء آخر مباراتين لمنتخبها الوطني ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في الجزائر وتحديدا بملعب المركب الأولمبي ميلود هدفي لوهران.