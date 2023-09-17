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رياضة

توغاي يُهدي فوزا إفريقيا للترجي

علي بهلولي
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توغاي يُهدي فوزا إفريقيا للترجي
الأرشيف
محمد الأمين توغاي

أهدى اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي مساء الأحد، لِفريقه الترجي التونسي فوزا ثمينا.

وتغلّب فريق الترجي التونسي بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي الجمارك من بوركينا فاسو، لِحساب ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِكوت ديفوار، لِعدم حيازة بوركينا فاسو ملاعب مُؤهّلة من قبل “الكاف”. تحت إدارة تحكيم من البورندي.

وسجّل المدافع توغاي هدف الترجي من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 28.

وعلى غرار توغاي، شارك مواطنه وزميله المهاجم حسام غشة أساسيا، بِزيّ فريق الترجي.

وتُجرى مباراة العودة بِتونس، في الـ 30 من سبتمبر الحالي.

ويكون محمد الأمين توغاي قد وضع الترجي في أفضل رواق، لِبلوغ دور المجموعات من عمر منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

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