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الجزائر

توفر المياه الشروب خلال رمضان.. الوزارة تطمئن

الشروق أونلاين
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توفر المياه الشروب خلال رمضان.. الوزارة تطمئن

طمأن وزير الأشغال العمومية والري لخضر رخروخ، المواطنين بأن المياه الشروب ستكون متوفرة خلال شهر رمضان بصفة منتظمة.

وأوضح الوزير، الأحد، خلال ترؤسه لقاء مع اطارات الوزارة أنه تم وضع برنامج استعجالي لشهر رمضان في ظل شح الأمطار المسجل حاليا، وسيتم توفير المياه خلال شهر رمضان المقبل.

 وأشار الوزير إلى تراجع نسبة امتلاء السدود بـ5 بالمائة، مؤكدا بأن مصالحه ستكثف من العمليات التحسيسية للحفاظ على الماء الشروب وإحصاء كل الأبار.

كما ذكر الوزير  بأن الرئيس تبون أمر بتفعيل شرطة المياه و ستكون مهمتها محاربة الاستعمال العشوائي للثروة المائية.

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