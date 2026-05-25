توفر الوقود وغاز البوتان خلال عيد الأضحى.. نفطال تطمئن

أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال”، الإثنين، أن جميع المواد البترولية ستكون متوفرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر كامل محطاتها ونقاط البيع على المستوى الوطني، مع ضمان استمرار الخدمة على مدار 24 ساعة/24 ساعة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن محطاتها ستبقى مفتوحة بشكل متواصل عبر كامل التراب الوطني، على غرار باقي أيام السنة، بما يسمح بتلبية الطلب المتزايد على مختلف أنواع الوقود خلال فترة العيد.

وفي إطار التحسب لارتفاع الطلب على مادة غاز البوتان خلال هذه المناسبة، أوضحت نفطال أنها اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير المسبقة لضمان وفرة هذا المنتوج الحيوي بصفة منتظمة وبكميات كافية عبر شبكتها التجارية.

وشددت الشركة على أن هذه التدابير تهدف إلى تأمين تزويد المواطنين بالغاز والوقود دون انقطاع خلال فترة العيد، خصوصًا مع الارتفاع المتوقع في الاستهلاك المنزلي.

واختتمت نفطال بيانها بتقديم تهانيها للشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية عيدًا مباركًا للجميع.

53 ألف تاجر ومئات المطاحن والمخابز في خدمة الجزائريين خلال عيد الأضحى

