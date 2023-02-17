بعد تأسيس المدينة التكنولوجية "هضبة قسنطينة"

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن توفير أزيد من 400 فضاء لتوطين الشركات الناشئة مجانا لرواد الأعمال والمبتكرين، وهذا بعد تأسيس “سيلكون فالي الجزائر” (هضبة قسنطينة بطبعة جزائرية).

وتتربع على مساحة حوالي 180 هكتار، إذ أن المساحة موجهة خصيصا لمشاريع المؤسسات الناشئة لتساهم بفعالية في تحقيق التنمية المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فالمدينة تتوفر على أزيد من 400 فضاء لتوطين الشركات الناشئة مجانا لرواد الأعمال والمبتكرين، كما تم في ذات السياق تأسيس جناحين لإسكان أصحاب المشاريع المبتكرة ورواد الأعمال (120 غرفة) بعد تخرجهم مجانا، فيما تم تخصيص فضاء من 2500 متر مربع تابع لجامعة قسنطينة 3 لصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من أجل استحداث مصنع للتصنيع للمبتكرين.

وستكون “هضبة قسنطينة” نقلة نوعية في مجال الابتكار وإنشاء المؤسسات الناشئة وخلق الثروة ومناصب الشغل، حيث توقع وزير التعليم العالي تحقيق نتائج باهرة من خلال مشروع “هضبة قسنطينة” بشرط مرافقة قطاعه لهذا التوجه، فيما كشف بأنها ستحظى بمرافقة وزير المؤسسات الناشئة الذي سيعطيها المرافقة والرعاية الكاملة.

وأفاد بداري بأن هذا التوجه يندرج ضمن مسار المربع الذهبي الذي يحتوي على البيداغوجيا والبحث العلمي والاختراع وخلق الثروة والعمل، وتحويل البحث التطبيقي إلى منتج قابل للتسويق، مشيرا إلى أن العملية ستتم من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال الأفكار والابتكار والهياكل والمرافقة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من خلال الوسم والتمويل.

تجدر الإشارة أن المدينة التكنولوجية هضبة قسنطينة ” Costantine Hill” موازية للمدينة التكنولوجية سيدي عبد الله كقطب في الشرق الجزائري والأكبر وطنيا، حيث ستتوفر على حوالي 600 مقر لإيواء المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال ودار للذكاء الاصطناعي، ومخبر جهوي ضخم للتصنيع (Fablap) بتجهيزات متطورة جدا بمرافقة من الأخصائيين، بالإضافة إلى أرضيتين للتكنولوجيا ومخابر عالية المستوى في مجال البيوتكنولوجيا، ودار للعلوم، ومنصة التكنولوجية للميكروبيولوجي، فيما تتوفر على ثلاث منصات للنمذجة والتصنيع لا وجود لها في كافة إفريقيا عدا الجزائر.