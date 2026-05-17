-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

توفير العجلات لمهنيي النقل: نفطال تجتمع بالاتحاد الوطني للناقلين

الشروق أونلاين
  • 98
  • 0
توفير العجلات لمهنيي النقل: نفطال تجتمع بالاتحاد الوطني للناقلين
نفطال (شبكات)
جانب من الاجتماع.

اجتمع اليوم الأحد، 17 ماي، الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال، جمال شردود، برئيس الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين محمد بلال، وذلك بحضور عدد من الإطارات المسيِّرة للمؤسسة وممثلين عن الاتحاد.

ووفقا لما أفادت به المؤسسة “يأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة التنسيق والتشاور للاستجابة لانشغالات مهنيي النقل، لاسيما الناشطين في مجال نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة، خاصة ما تعلق بتوفير العجلات المطاطية، بما يساهم في ضمان استمرارية نشاطهم وتحسين ظروف ممارسة مهنتهم عبر مختلف ولايات الوطن.”

نفطال تُطلق منصة رقمية لاقتناء العجلات المطاطية

وحسب المصدر ذاته أكدت نفطال خلال اللقاء الذي جمع الطرفين “التزامها بمرافقة مهنيي النقل والاستجابة لانشغالاتهم وفق مقاربة قائمة على الحوار والتعاون، فيما ثمّن ممثلو الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين روح التجاوب التي أبدتها المؤسسة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الناقلين ويدعم الحركية الاقتصادية الوطنية.”

مقالات ذات صلة
زروقي: استكمال تعميم الألياف البصرية مطلع 2027

زروقي: استكمال تعميم الألياف البصرية مطلع 2027

شرط إلزامي لاستيراد السلع… لا شحن من دون توطين بنكي!

شرط إلزامي لاستيراد السلع… لا شحن من دون توطين بنكي!

قادمة من رومانيا.. ميناء سكيكدة يستقبل شحنة جديدة محمّلة بـ 13.300 رأس من الأغنام

قادمة من رومانيا.. ميناء سكيكدة يستقبل شحنة جديدة محمّلة بـ 13.300 رأس من الأغنام

بنك “البركة” ضمن أكبر المصارف الإسلامية بشمال إفريقيا

بنك “البركة” ضمن أكبر المصارف الإسلامية بشمال إفريقيا

 7 أقاليم اقتصادية متخصصة لدعم التنمية في الجزائر

 7 أقاليم اقتصادية متخصصة لدعم التنمية في الجزائر

من 10 إلى 5000 ميغاواط.. قفزة مرتقبة لطاقة الرياح في الجزائر

من 10 إلى 5000 ميغاواط.. قفزة مرتقبة لطاقة الرياح في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد