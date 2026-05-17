توفير العجلات لمهنيي النقل: نفطال تجتمع بالاتحاد الوطني للناقلين

اجتمع اليوم الأحد، 17 ماي، الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال، جمال شردود، برئيس الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين محمد بلال، وذلك بحضور عدد من الإطارات المسيِّرة للمؤسسة وممثلين عن الاتحاد.

ووفقا لما أفادت به المؤسسة “يأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة التنسيق والتشاور للاستجابة لانشغالات مهنيي النقل، لاسيما الناشطين في مجال نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة، خاصة ما تعلق بتوفير العجلات المطاطية، بما يساهم في ضمان استمرارية نشاطهم وتحسين ظروف ممارسة مهنتهم عبر مختلف ولايات الوطن.”

وحسب المصدر ذاته أكدت نفطال خلال اللقاء الذي جمع الطرفين “التزامها بمرافقة مهنيي النقل والاستجابة لانشغالاتهم وفق مقاربة قائمة على الحوار والتعاون، فيما ثمّن ممثلو الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين روح التجاوب التي أبدتها المؤسسة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الناقلين ويدعم الحركية الاقتصادية الوطنية.”