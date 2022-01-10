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الجزائر

توفير المواد الأساسية واسعة الإستهلاك خلال رمضان: هذه أوامر وزير الداخلية

الشروق أونلاين
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توفير المواد الأساسية واسعة الإستهلاك خلال رمضان: هذه أوامر وزير الداخلية

شدد وزير الداخلية كمال بلجود على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان وفرة المواد الأساسية واسعة الإستهلاك خلال شهر رمضان.

وجاءت أوامر بلجود خلال ترؤسه الأحد للقاء تنسقي جمعه بالولاة خصص للاطلاع على مدى تقدم مختلف الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن واطاره المعيشي.

وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المقبل، شدد الوزير على إلزامية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان السير الحسن للعمللاية التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل، وصب الإعانات الماليةالموجهة إلى العائلات المعنية في الآجال اللازمة.

كما حرص بلجود على ضرورة السهر على وفرة المواد واسعة الإستهلاك خلال هذا الشهر.

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