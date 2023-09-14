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الجزائر
بأوامر من رئيس الجمهورية..

توفير كافة الإمكانيات لضمان دخول مدرسي ناجح

الشروق أونلاين
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توفير كافة الإمكانيات لضمان دخول مدرسي ناجح
أرشيف

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، الخميس، على توفير كل ما “يلزم” من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح.

وصرّح الوزير مرّاد على هامش إشرافه على تنصيب الوالي الجديد لولاية إن صالح بن جيمة عبد القادر، أن “رئيس الجمهورية أمر بتوفير كل ما يلزم من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح”.

وأضاف وزير الداخلية قائلا: “الحكومة لن تدخر أي جهد لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل”، المقرر يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري.

من جهته، طالب الوزير في تصريحه “الولاة برفع التحدي للنهوض بالتنمية في مختلف ولايات الوطن”.

للإشارة فقد أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “تعليماته لوزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي”، خلال مجلس الوزراء الأخير.

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