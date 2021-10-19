توفير 100 مليون دولار للخزينة من الصناعة الصيدلانية

بتحويل 37 دواء مستوردا إلى الإنتاج المحلي

تم خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري 2021 تحويل 37 دواء مستوردا إلى الإنتاج المحلي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية.

وتظهر حصيلة اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية أنه منذ تنصيبها في جانفي الماضي وإلى غاية 31 ماي 2021، تم العمل على توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة، حيث تم تحويل 37 دواء مستوردا إلى الإنتاج المحلي يشمل الاستبدال المباشر للاستيراد علاوة على تسجيل 16 بديلا حيويا.

وسمح ذلك بتوفير ما يقارب 100 مليون دولار من خلال إنتاج هذا النوع من الأدوية فقط، حسب البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني.

وتم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع عمل وتنسيق ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، الاثنين الماضي، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.

وإجمالا، قامت هذه اللجنة خلال الأشهر الخمس الاولى لـ2021 بمعالجة 1377 ملف منها 1058 منتج محلي و319 منتج مستورد، وفقا لنفس الحصيلة.

كما قامت بإعطاء الأولوية لتسجيل 34 تسمية دولية مشتركة جنيسة ومن البدائل الحيوية منها 27 بديلا حيويا وذلك بهدف التخفيف من حالات الاحتكار عبر تفضيل المنافسة من أجل خفض الأسعار والحد من ضغوطات التموين.

خ.م