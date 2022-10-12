توفير 18 ألف منصب عمل مباشر في نشاط “الرّسكلة”

بتثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية

أكدت رئيسة قسم النفايات المنزلية للوكالة الوطنية للنفايات، عقيلة بوذراع، أن تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية وما شابهها في آفاق 2035، وهو الهدف الذي تسعى الجزائر لتحقيقه، من شأنه توفير 18 ألف منصب شغل مباشر.

وأبرزت المسؤولة، على هامش الطبعة الـ6 للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات، الذي ينظم ما بين 10 و13 أكتوبر بقصر المعارض بالعاصمة، أن نسبة النفايات المنزلية وما شابهها ترتفع كل سنة بنسبة 4 بالمائة، حيث بلغت سنة 2020 ما يعادل 13.5 مليون طن، مما يستوجب الاستثمار بصفة واسعة في مجال تجميع ورسكلة هذا النوع من النفايات.

وأكدت أن 80 بالمائة من النفايات المنزلية بالجزائر قابلة للتدوير، غير أن الكمية المسترجعة حاليا لا تتجاوز 1 بالمائة، وهو ما يستدعي تشجيع هذا النشاط من خلال تسهيلات وتحفيزات أكبر لصالح المؤسسات الناشطة في هذا المجال.

أما عن القيمة التسويقية للنفايات المنزلية وما شابهها، فقد بلغت سنة 2021 ما قيمته 151 مليار دج، تقول بوذراع، مبرزة أن قطاع تسيير النفايات المنزلية وما شابهها عرف انتعاشا كبيرا وقفزة نوعية في الآونة الأخيرة، حيث أصبح يستقطب عددا كبيرا من المتعاملين.

وكشفت في هذا الصدد بأن عدد المتعاملين التجاريين المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري المختصين في مجال تسيير النفايات المنزلية انتقل من 4000 مؤسسة سنة 2015 إلى أكثر من 32000 مؤسسة حاليا.

وأضافت أن المركز الوطني للسجل التجاري يتضمن حاليا 18 رمزا متعلقا بتثمين ورسكلة النفايات بجميع أنواعها، مؤكدة أنه سيتم وضع رموز جديدة قريبا بالتعاون ما بين وزارتي البيئة والطاقات المتجددة ووزارة التجارة وترقية الصادرات.