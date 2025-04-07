توفير 4 آلاف دراجة نارية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال أسابيع

بأسعار تضامنية مع تشجيع صناعة المحركات الكهربائية... سيفي:

أكد سيفي غريب، وزير الصناعة، أن النقص الذي يشهده سوق الدراجات النارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة سيتم تداركه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك بإنتاج ما لا يقل عن 4 آلاف دراجة نارية موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا في نفس الوقت أن أسعار هذه الأخيرة ستكون منخفضة وذلك بعد استثناء المصنعين لهذا النوع من الدراجات من هوامش الربح.

وأشار سيفي في رده بتاريخ 25 مارس المنقضي على مساءلة برلمانية بخصوص واقع صناعة الدراجات النارية ذات المحركات الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أن نشاط تصنيع الدراجات النارية أضحى منظما بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تصنيع المركبات، المعدل والمتمم، والذي بموجبه تم اعتماد ثلاثة مصانع للدراجات النارية موزعة على ثلاث ولايات على غرار بجاية وڤالمة وسطيف والتي باشرت إنتاج الدراجات النارية وفق قدراتها الإنتاجية.

وطمأن الوزير باستدراك النقص المسجل مؤخرا فيما يخص وفرة الدراجات النارية الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بإنتاج، خلال الأسابيع المقبلة، ما لا يقل عن 4 آلاف دراجة نارية وبأسعار جد معقولة، إذ أن المصنعين المحليين لهذه الدراجات النارية يقومون بتصنيعها محليا بأيادي جزائرية وبنسبة إدماج جد معتبرة.

وقال سيفي أن دائرته الوزارية قد قامت بحث المصنعين على استثناء هذا النوع من الدراجات النارية من هوامش الربح باعتبارها نشاط مواطنة لا يهدف للربح تجاه هذه الفئة الهشة من المجتمع، وهو ما لقي القبول والترحاب من طرف المصنعين، حيث أكد الوزير أن أسعار هذه الأخيرة ستكون في أدنى مستوى ممكن.

وبهدف الانتقال إلى تصنيع الدراجات النارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة المجهزة بمحركات كهربائية، فقد أوضح الوزير أن دائرته الوزارية قد أعفت المستثمرين من شرط الحصول على الاعتماد لتصنيعها أو تسويقها وذلك تشجيعا للانتقال الطاقوي وخدمة لهذه الفئة.