المدير الفني لاتحادية ألعاب القوى:

أفاد المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبد الكريم سعدو، أن البطل الأولمبي في سباق 1500 م في أولمبياد لندن-2012، توفيق مخلوفي، “لم يعتزل بعد حسب معلوماتي”.

وأوضح سعدو في تصريح لموقع اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قائلا: “توفيق مخلوفي لم يعلن رسميا أنه وضع حدا لمسيرته الرياضية. لذا، نعتبر أنه لا يزال ضمن الفريق الوطني لألعاب القوى”.

ولم يشارك ابن مدينة سوق أهراس، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ34 يوم 29 أفريل الحالي، في أي منافسة منذ 2019، وهو ما جعل الكثير يعتبر أنه أنهى مسيرته الرياضية.

وفي 2018، خصص مخلوفي تحضيراته للألعاب الأولمبية بطوكيو، التي كانت آنذاك مقررة في صيف 2020، وتأجلت إلى 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا.

ولم يؤثر هذا التأجيل فقط على تحضيرات مخلوفي، لأنه تعرض إلى إصابة خطيرة في الركبة، أجبرته في الأخير على الانسحاب من المشاركة في الأولمبياد.

وبعدها، لم يشارك صاحب فضيتي أولمبياد ريو- 2016 في أي منافسة كبيرة، مفضلا الابتعاد عن وسائل الإعلام، ما أثار الشكوك حول مسألة اعتزاله.

غير أن المدير الفني يأمل في مشاهدة مخلوفي يواصل الدفاع عن الألوان الوطنية خلال المحافل الدولية الكبرى القادمة، وفي مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة من 25 جوان إلى 6 جويلية المقبل بمدينة وهران.