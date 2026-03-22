توقاي يسجل ثنائية أمام الأهلي ويحلق بالترجي التونسي

يعتبر البديل الأول للثنائي بن سبعيني وماندي

في غياب يوسف بلايلي المصاب، وفي وجود بوعالية الذي شارك أساسيا قبل أن يغادر في الشوط الثاني، حقق الترجي التونسي انتصارا كبيرا في القاهرة أمام العملاق الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، وهو أول انتصار للترجي في تاريخه في ستاد القاهرة أمام نادي القرن، في مباراة مثيرة ولُعبت من دون جمهور، وكان أحد أبطالها المدافع الجزائري أمين توغاي الذي حظي بتنقيط بلغ 6.4 بسبب البطاقة الصفراء التي تحصل عليها.

توقاي لم يكتف بدوره الدفاعي البطولي رفقة زملائه بل تولى تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة جيدة، مكّنت الترجي من تأكيد انتصاره، وهو هدفه الثاني في مرمى الأهلي، لأنه كان في لقاء الذهاب قد سجل هدفا بنفس الطريقة وفي مرمى شوبير ابن الحارس الدولي المصري السابق والإعلامي حاليا أحمد شوبير.

توقاي ابن فريق نصر حسين داي المتواجد في الترجي التونسي منذ خريف 2021 الذي يمتد عقده إلى غاية صائفة 2027، مازال يافعا فلم يبلغ الـ 26 سنة من العمر، إلا في شهر جانفي الماضي، وهو ما يجعله منتظرا لفرصته بعد اعتزال عيسى ماندي، المرتقب بعد مونديال القارة الجديدة.

أنصار الترجي التونسي العائد من الباب العريض إلى دوري الأبطال، أشادوا بمدافع الخضر واعتبروه نجما في الترجي، وتفتحت شهيتهم للتتويج باللقب القاري الكبير بعد بلوغهم الدور نصف النهائي في مسابقة مفتوحة الأبواب أمامهم بعد إقصائهم للأهلي المصري بالنتيجة والأداء ذهابا وإيابا، وهذا لأول مرة في تاريخ المواجهة بين الفريقين الكبيرين.

وفي الوقت الذي أبرق بلايلي تهانيه للفريق، حقق تواجد لاعبين جزائريين في التشكيلة الأساسية للترجي التونسي، تأكيدا على ارتباط هذا الفريق الجار الكبير باللاعبين الجزائريين الذين صنعوا أفراح النادي الذي أصبح بعد إنجاز سهرة السبت المرشح الأول لرفع الكأس الأهم في القارة السمراء.

تميز أداء المدافع أمين توقاي بالهدوء التام وبرودة الأعصاب أمام مهاجمين مصريين متمرسين ومنهم تريزيغي وزيزو والبقية، فمنح الطمأنينة لزملائه الذين كانوا متأخرين بهدف نظيف ويتحملون السيطرة التامة في الشوط الأول للأهلي المصري، وبعد الموجة العاصفة عاد الفريق في الشوط الثاني بقوة وتمكن من قلب الطاولة على الفريق المصري، وعندما كان الفريقان متعادلان بهدف لكل فريق، سنحت ركلة جزاء للفريق التونسي، تقدم منها بثقة نفس عالية أمين توقاي وأودعها في الجهة اليمنى للحارس المصري، بينما كان قد ارتمى في الجهة اليسرى، ثم أكمل دوره الدفاعي خاصة بعد أن عادل المصريون النتيجة، إلى أن انتهت المباراة بفوز كبير لرفقاء توقاي الذي يطمح لهدفين مع نهاية الموسم الكروي، وهما التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا المؤهل لمونديال الأندية، والتواجد ضمن المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم.