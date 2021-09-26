توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين: أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا

أظهرت توقعات حالة الطقس، ليوم الإثنين، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا أواخر النهار، مع احتمال تشكل بعض السحب على الهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية فستميزها سحب سفلى عابرة خلال الصبيحة، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم.

وبالنسبة للهضاب العليا ومنطقة الأوراس، فستكون الأجواء مغشاة مع تسجيل رعود خفيفة خلال الظهيرة .

وبالنسبة للمناطق الجنوبية فستشهد أجواء صافية على العموم حسب المصالح ذاتها.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.