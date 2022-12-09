توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة.. أمطار رعدية بعدة مناطق شمالية

أظهرت توقعات ديوان الأرصاد الجوية، حول أحوال الطقس ليوم الجمعة، تسجيل تساقط أمطار في شكل زخات رعدية، بعدة ولايات شمالية للجزائر.

وحسب التوقعات فإن المناطق الشرقية، ستشهد أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية، لتتحسن الأجواء مؤقتا خلال الظهيرة.

أما المناطق الغربية والوسطى، ستشهد أجواء مغشاة غالبا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط بعض الأمطار خلال الليل.

وعلى الهضاب العليا يرتقب الديوان، أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية، خاصة على الهضاب العليا الغربية.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية، ستشهد أجواء من مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي، شمال الصحراء و الواحات،مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا وتزداد حدة خلال الليل على شمال الصحراء،لتتحسن الأجواء تدريجيا على تندوف بداية من الظهيرة.

ويوم الخميس نبه ديوان الأرصاد الجوية،في نشرية حول أحوال الطقس من تساقط أمطار غزيرة بعدد من الولايات بالجنوب الغربي للجزائر.

وحسب تنبيه فإن الولايات المعنية هي: الجلفة، الأغواط، بشار، بني عباس، النعامة، البيض.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من ليلة الخميس على الساعة 11 وإلى غاية 9 صباحا من يوم الجمعة، في حين من المتوقع أن تتراوح كميات التساقط بين 20 و30 ملم.