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اقتصاد

توقعات أمريكية بتمديد الهدنة التجارية مع الصين

الشروق أونلاين
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توقعات أمريكية بتمديد الهدنة التجارية مع الصين

 أعرب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عن توقعه بتمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الى 90 يوما.

وفي ردٍّ له على سؤال صحفي بشأن التقارير التي تشير إلى أن البلدين يفكران في الإبقاء على اتفاق التعرفة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية: “هل هذه نتيجة مرجحة؟ بالتأكيد، يبدو الأمر كذلك، لكن دعونا نترك القرار للرئيس ترمب”.

وجاء تعليق الوزير، في ظل الأجواء الايجابية التي تشهدها الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية بين الصين وأمريكا في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي جمعت نائب رئيس الوزراء الصيني خي ليفينغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وشهدت جولات سابقة اتفاق واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين تقوم بكين بتخفيف القيود على تصدير بعض التقنيات والمعادن النادرة.

وأول أمس الأحد، أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، المصدّرة الى أمريكا، في حين تعهّد الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات هائلة في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، اضافة الى استيراد كميات كبيرة من الغاز المسال.

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