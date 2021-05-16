توقعات الأحوال الجوية: استمرار موجة الحر يوم الإثنين

حسب مصالح الأرصاد الجوية

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الأحوال الجوية ليوم الاثنين، ودرجات الحرارة القصوى حيث أظهرت استمرار تسجيل أجواء صافية في المناطق الشمالية وأجواء حارة نسبيا على وسط الصحراء.

وأشارت المصالح إلى أن درجات الحرارة ليوم الاثنين ستتراوح ما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، ما بين 28 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية وما بين 38 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

وستشهد المناطق الشمالية أجواء صافية، خلال الظهيرة، مع توقع تشكل بعض السحب على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

كما ستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة.

هذه توقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد 16 ماي

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد استمرار الاستقرار الجوي على معظم الولايات مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة.

وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية فإن أجواء مستقرة ستميز جل مناطق الوطن ظهيرة اليوم الأحد.

وأظهرت التوقعات الجوية ارتفاع درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية الغربية أين ستصل إلى39 درجة.

أما على ولايات الجنوب فستبقى درجات الحرارة مرتفعة حيث ستصل إلى 46 درجة على عين قزام.

هذه توقعات الأحوال الجوية ليوم السبت 15 ماي

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الأحوال الجوية ليوم السبت، حيث أظهرت تسجيل أجواء صافية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية وما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 40 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال الاسبوع الماضي

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الأحوال الجوية من هبوب رياح قوية عبر 17 ولاية.

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية اليوم عبر الولايات التالية: الأغواط، بسكرة، الجلفة، المسيلة، البيض، غرداية، ولاد جلال، المغير، تقرت، تيبازة، بومرداس، جيجل، سكيكدة، عنابة، تيزي وزو، بجاية والجزائر.

ونشر ديوان الأرصاد الجوية، الاثنين توقعات الطقس والأحوال الجوية ليومي الأربعاء والخميس والذان قد يصادفان اليوم الأول من عيد الفطر المبارك إلى جانب يوم الجمعة.

ووفق توقعات الديوان ليومي الأربعاء والخميس، فإنه على المناطق الشمالية يرتقب تسجيل أجواء مستقرة على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة الكثيفة خلال الصبيحة، لتتلاشى تدريجيا خلال النهار وأجواء شبه مغشاة على أغلب المناطق الشمالية للجزائر.

و على المناطق الجنوبية: توقع الديوان أجواء صافية على العموم، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة أواخر النهار على الهقار والطاسيلي.

وبالنسبة ليوم الجمعة هناك تغيير في حالة الطقس خلال الظهيرة، حيث يرتقب تسجيل سحب كثيفة تكون مرفوقة بتساقط بعض الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية الوسطى والشرقية للوطن.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس: على المناطق الشمالية للجزائر تكون فصلية حيث تتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة على السواحل، وتصل إلى 30 درجة على المناطق الداخلية الغربية للوطن.

أما على المناطق الجنوبية تكون درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما على أقصى الجنوب، كما نسجل من 33 إلى 44 درجة على وسط الصحراء، ومن 38 إلى 42 درجة على باقي المناطق الجنوبية

ويرتقب تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة يوم الجمعة.

تنبيه حول الأحوال الجوية: رياح قوية عبر 15 ولاية يوم الاثنين 10 ماي

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، الإثنين، في نشرية خاصة بالأحوال الجوية من هبوب رياح قوية عبر 15 ولاية.

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية بداية من ظهيرة اليوم على الولايات التالية: الشلف، تلمسان، مستغانم، وهران وعين تيموشنت، الأغواط، بسكرة، بشار، الجلفة، المسيلة، البيض، النعامة، غرداية، ولاد جلال والمغير.

استمرار موجة الحر يوم الإثنين 10 ماي

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الأحوال الجوية ليوم الاثنين حيث أظهرت استمرار تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 21 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية وما بين 22 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد 9 ماي

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد، والتي سيمزيها صفاء وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وتوقعت ذات المصالح أن تشهد المناطق الشرقية سحبا كثيفة محملة بامطار خفيفة.

هذه توقعات الاحوال الجوية ليوم السبت8 ماي

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الأحوال الجوية ليوم السبت، بـأن يسود الصفاء مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الوسطى، الداخلية والجنوبية.

و توقعت مصالح الديوان أن تشهد الولايات الشرقية وشمال الصحراء تساقطا خفيفا للأمطار.

هذه هي توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة 7 ماي

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات الأحوال الجوية، ليوم الجمعة، والتي سيميزها عودة الاستقرار الجوي على أغلب المناطق.

وحسب مصالح الديوان فإن المناطق الوسطى والغربية ستعرف أجواء صافية على العموم.

أما الولايات الشرقية فستشهد سحب سفلى مع ضباب محلي خلال الصبيحة على المناطق الساحلية، المناطق الداخلية والهضاب العليا، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلةالسحب.

في حين ستجل سحب عابرة محملة ببعض الأمطار مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة وهذا على الأوراس.

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية مع تشكل رعود بداية من الظهيرة على شمال الصحراء والواحات، وترقب سحب عابرة محملة ببعض الأمطار خلال الصبيحة.

أمطار وبرد عبر أكثر من 20 ولاية الخميس 6ماي

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، في نشرية خاصة بالأحوال الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن التنبيه من المستوى الثاني خاص بتساقط أمطار رعدية غزيرة، تكون أحيانا محملة بحبات البرد على المناطق الشرقية للجزائر، حيث أن الكميات المتوقعة تكون ما بين 30 إلى 50 ملم، وتفوق محليا 60 ملم.

وحسبه تمتد صلاحية هذه النشرة نهار اليوم إلى غاية الساعة 23 ليلا.

كما حذرت المصالح ذاتها في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، من استمرار تساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا محملة بحبات البرد، وهذا كل كل من ولاية الأغواط، الجلفة وغرداية.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 30 ملم، وستمتد صلاحية هذه النشرمن نهار اليوم إلى غاية الساعة 18 مساء.

توقعات حالة الطقس العامة ليوم الخميس 6 ماي

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات الأحوال الجوية، ليوم الخميس، والتي ستعرف استمرار الإضطراب الجوي عبر العديد من المناطق.

وأظهرت التوقعات أن المناطق الغربية ستشهد أجواء من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الساحلية، بينما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، فيرتقب تسجيل أجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار، تكون أحيانا على شكل زخات رعدية.

أما المناطق الوسطى فستكون الأجواء بها من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط أمطار تكون رعدية أحيانا وهذا على المناطق الداخلية والهضاب العليا، لتتحسن الأجواء خلال الليل.

وأظهرت توقعات الديوان أن المناطق الشرقية ستشهد أجواء من مغشاة إلى غائمة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية مع تساقط بعض الأمطار لتتحسن الأجواء خلال الظهيرة.

كما سيتم تسجيل أجواء من مغشاة إلى غائمة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و الأوراس مع تساقط زخات مطرية رعدية محملة محليا بحبات البرد.

بينما سيميز المناطق الجنوبية أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا رعدية، لتتحسن الأجواء خلال الليل.

أمطار غزيرة عبر 21 ولاية الأربعاء 5 ماي

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، الأربعاء، في نشرية خاصة بالأحوال الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية.

وفي تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر حذرت المصالح الجوية من تهاطل أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانا، وهذا بداية من زوال اليوم الأربعاء.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: أدرار، الأغواط، ام البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، قسنطينة، المسيلة، البيض، خنشلة،ميلة،النعامة، غرداية،المنيعة، ولاد جلال، بني عباس وتيميمون.

أمطار وبرد عبر أكثر من 20 ولاية الثلاثاء 4 ماي

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، الثلاثاء، في نشرية خاصة للأحوال الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، قد تكون مرفوقة بحبات البرد عبر العديد من الولايات.

وأفادت نشرية لمصالح الديوان، أن كمية الأمطار المتوقعة، ستتراوح بين 20 و30 ملم وقد تتعدى الـ 40 ملم محلياً.

وستكون الولايات المعنية هي: العاصمة، البليدة، المدية، تيزي وزو، أم البواقي، باتنة، بشار، البويرة،، سطيف، قالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، بومرداس، تسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، باتنة، سطيف، عين الدفلى.

بالإضافة إلى غرداية، المنيعة، أولاد جلال، وتيميمون، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، سعيدة، تيارت والمسيلة.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية فجر غد الاربعاء على الساعة 3 صباحا.

وصبيحة الثلاثاء، نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، من تساقط أمطار رعدية عبر 6 ولايات.

وأفاد تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، أن أمطار رعدية ستميز عدة ولايات بداية من أمسية اليوم.

وأوضح أن الولايات المعنية هي: الأغواط، بشار، الجلفة، البيض، النعامة وغرداية.

هذه هي توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 4 ماي

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات الأحوال الجوية، ليوم الثلاثاء، والتي ستعرف أجواء مغشاة مع تساقط بعض الأمطار على العديد من المناطق.

وحسب التوقعات ستشهد المناطق الوسطى والغربية أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة مع تساقط أمطار تكون أحيانا على شكل زخات مطرية رعدية وتكون غزيرة محليا على الهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية فستتخللها سحب عابرة خلال الصبيحة، تكون كثيفة محليا وتؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على الجهة الغربية للمنطقة، لتتلبد السماء بداية من الظهيرة وتصبح الأجواء غائمة محملة بأمطار تكون أحيانا على شكل زخات .

بينما ستعرف ولايات الجنوب أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة على بشار، شمال الصحراء والصحراء الوسطى، مع تساقط أمطار تكون أحيانا على شكل زخات مطرية رعدية،حيث تكون هذه الأخيرة غزيرة محليا على بشار.

أمطار غزيرة عبر 20 ولاية يوم الإثنين 3 ماي

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، صبيحة الاثنين من تواصل تساقط الأمطار الغزيرة عبر 20 ولاية شرقية، إلى جانب رعود بولايات الوسط والجنوب الغربي.

ونشر الديوان تنبيها من المستويين الأول والثاني خاص بأمطار غزيرة تميز العديد من ولايات الجزائر.

وحسبه فإن الولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بو عريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة وبسكرة.

حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 19 ولاية مساء الأحد 2 ماي

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، بشأن الأحوال الجوية من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، مرفوقة بحبات البرد عبر 19 ولاية ابتداء من أمسية الأحد.

وأشارت مصالح الديوان إلى أن الولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بو عريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وتوقعت مصالح الجوية أن تكون كمية الأمطار بين 30 إلى 40 ملم، وتفوق محليا 50 ملم.

وتمتد صلاحية هذه النشرة من الأحد على الساعة 18 مساء، إلى غاية يوم الإثنين على الساعة 12 ظهرا.

تنبيه جديد حول حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 22 ولاية ليوم الأحد 2 ماي

كشف تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس ليوم الأحد، عن تساقط أمطار غزيرة عبر 22 ولاية موزعة بين الشمال الجزائري ووسط الصحراء.

وحسب الديوان فإن هناك : تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تميز اليوم الولايات التالية:

سكيكدة، قالمة، جيجل،سوق اهراس، خنشلة، المسيلة، سطيف، الجلفة، تيزي وزو، ميلة، المغير، ولاد جلال، تقرت، باتنة، بجاية، بسكرة، البويرة، تبسة، قسنطينة، ورقلة، برج بو عريريج والوادي.