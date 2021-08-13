توقعات الحالة الجوية ليوم السبت: تسجيل درجات حرارة مرتفعة عبر الولايات
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف الحالة الجوية ليوم السبت، تسجيل درجات حرارة مرتفعة في على المناطق الساحلية والداخلية.
وأشارت توقعات الديوان إلى تسجيل استمرار الارتفاع في درجات الحرارة عبر المناطق الساحلية الوسطى والشرقية كما ستعرف شمال الصحراء والواحات موجة حر شديدة.
وستتراوح درجات الحرارة بين 37 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية ومابين 37 إلى 46 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف الولايات الجنوبية درجات حرارة تتجاوز 46 درجة مئوية.
استمرار الأجواء الحارة عبر عدة ولايات الجمعة 13 أوت
توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الحالة الجوية استمرارا في موجة الحر عبر المناطق الساحلية الوسطى والشرقية وكذا المدن الداخلية والصحراء.
وأشارت توقعات الديوان إلى استمرار تسجيل أجواء الحارة الجمعة على المناطق الساحلية الوسطى الشرقية والشرقية، المناطق الداخلية، الهضاب العليا الوسطى وغرب منطقة الأوراس ووسط الصحراء والواحات.
📍استمرار الأجواء الحارة غدا الجمعة على المناطق الساحلية
الوسطى الشرقية والشرقية، المناطق الداخلية، الهضاب
العليا الوسطى وغرب منطقة الأوراس
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/IwuKA4QnHL
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 12, 2021
وستشهد درجات الحرارة القصوى لظهيرة الجمعة ما بين 33 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية وما بين 39 إلى 47 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 13 أوت على المناطق الجنوبية:
⏮ أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم
⏮ رعود مرتقبة أواخر النهار على أقصى الجنوب
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/ZOu1OE2vwN
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 12, 2021
نشرية حول الحالة الجوية: استمرار موجة الحر الشديدة عبر هذه الولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول الحالة الجوية من استمرار موجة الحر الشديد عبر 33 ولاية.
وأوضحت مصالح الديوان في نشريتها أن الأجواء الحارة ستستمر عبر الولايات التالية إلى غاية التاسعة ليلا: برج باجي مختار، بني عباس، تيندوف، إن صالح، ورقلة، الوادي، تيسمسيلت، تيميمون، برج بوعريريج، تقرت، سطيف، المغير، بسكرة، أدرار و بومرداس.
كما حملت النشرية تنبيها خاص من الدرجة الثانية باللون البرتقالي يخص الولايات التالية: سيدي بلعباس، سوق أهراس، غليزان، بجاية، المسيلة، ميلة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، البويرة، معسكر.
↙ استمرار الأجواء الحارة التي تميز جل ربوع الوطن هذه الأيام
↙ للمزيد من التفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/xhxb9wldQD
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 12, 2021
تنبيه حول الحالة الجوية: موجة حر قياسية تصل إلى 48 درجة عبر هذه الولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها، حول الحالة الجوية من موجة حر قياسية تصل إلى 48 درجة عبر 6 ولايات ساحلية.
وأوضح التنبيه الذي جاء باللون الأحمر ومن المستوى الثالث أن موجة الحر ستميز المناطق الساحلية الشرقية حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل.
الولايات المعنية: الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.
تنبيه من المستوى الثالث باللون الأحمر 🔴خاص بموجة الحر التي تميز المناطق الساحلية الشرقية حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل🔥
الولايات المعنية:
الطارف،سكيكدة،عنابة،جيجل،يجايةوتيزي وزو
لأكثر تفاصيل:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/8FvDPHLW82
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 11, 2021
نشرية خاصة حول الحالة الجوية: موجة حر شديدة تفوق 46 درجة عبر 19 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول الحالة الجوية، الأربعاء، من موجة حر ستمس المناطق الساحلية والداخلية.
ونبهت النشرية التي حملت اللون البرتقالي من موجة حر تمس ولايات بجاية، سكيكدة، جيجل، عنابة والطارف،حيث تفوق درجة الحرارة40 درجة تحت الظل،ومن المحتمل أن تفوق محليا 44-46 درجة على جنوب الولايات المعنية.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر تميز الولايات الساحلية الشرقية للوطن
الولايات المعنية:
بجاية،سكيكدة،جيجل،عنابة والطارف،حيث تفوق درجة الحرارة40 درجة تحت الظل،ومن المحتمل أن تفوق محليا44-46 درجة على جنوب الولايات
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21 سا pic.twitter.com/i3VfxwdGak
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 11, 2021
كما ستشهد ولايات عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، المسيلة وغرب باتنة درجة الحرارة44 درجة تحت الظل، ومن المحتمل أن تفوق 46-47 درجة محليا.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر تميز
الولايات الآتية:
عين الدفلى،المدية،البويرة،تيزي وزو،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،المسيلة و غرب باتنة،حيث تفوق درجة الحرارة44درجة تحت الظل،ومن المحتمل أن تفوق46-47درجة محليا
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21سا pic.twitter.com/uaukkwvdCs
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 11, 2021
وحذرت مصالح الأرصاد الجوية منه موجة حر تفوق 44 درجة مئوية على الولايات الداخلية الغربية
الولايات المعنية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان والشلف،حيث تفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة من منتصف نهار اليوم إلى غاية ليلة الخميس على الساعة 21 سا.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر تميز الولايات الداخلية الغربية للوطن
الولايات المعنية:
سيدي بلعباس،معسكر،غليزان والشلف،حيث تفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة من منتصف نهار اليوم إلى غاية ليلة الغد الخميس على الساعة 21 سا pic.twitter.com/rYiIoGGXUN
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 11, 2021
الحالة الجوية ليوم الثلاثاء: موجة حر تصل إلى 47 درجة عبر المناطق الساحلية والوسطى
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من موجة حر شديدة عبر المناطق الساحلية والوسطى تصل إلى 47 درجة.
وحسب المصالح الجوية فستعرف المناطق الشمالية أجواء مغشاة جزئيا بعد انقشاع السحب السفلى التي تميز السواحل خلال الصبيحة، ومع أواخر النهار، تتلبد السماء تدريجيا وتكون شبه رعدية.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 10 أوت 2021:
المناطق الغربية:
⏮ أجواء مغشاة جزئيا بعد انقشاع السحب السفلى التي تميز
السواحل خلال الصبيحة،
⏮ أواخر النهار، تتلبد السماء تدريجيا وتكون شبه رعدية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/HDVJrbzUL8
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 9, 2021
أما المناطق الوسطى والشرقية فستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الوسطى الغربية أواخر النهار.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 10 أوت 2021:
المناطق الوسطى والشرقية:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الوسطى الغربية أواخر النهار
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/Hy5k0BEl8z
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 9, 2021
بينما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذاالجنوب الغربي، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية، خاصة على أقصى الجنوب.
المناطق الجنوبية:
👈أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقارو الطاسيلي وكذاالجنوب الغربي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية، خاصة على أقصى الجنوب
👈أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/hGhlMtIgiE
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 9, 2021
أما عن درجات الحرارة القصوى المتوقعة فستشهد ارتفاعا محسوسا حيث ستتراوح ما بين 30 إلى 47 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 37 إلى 47 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الثلاثاء 10 أوت 2021:
↙ تتراوح ما بين 30 إلى 47 درجة على المناطق الساحلية
↙ وما بين 37 إلى 47 درجة على المناطق الداخلية
↙ وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/0S58VAaJu8
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 9, 2021
نشرية حول حالة الطقس: موجة حر شديدة يومي الاثنين والثلاثاء عبر 15 ولاية شمالية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تتجاوز 44 و47 درجة مئوية في بعض الولايات الشمالية يومي الاثنين والثلاثاء.
وأوضح ذات المصدر أن موجة الحرارة هذه ستمس كل من ولايات عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، المسيلة وغرب باتنة حيث يرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة 44 درجة ويمكن أن تصل محليا 46/47 درجة لاسيما يوم الثلاثاء.
وأشارت مصالح الديوان أن صلاحية النشرية في المستوى البرتقالي ستمتد من الاثنين منتصف النهار (12:00) إلى غاية الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء (21:00) على الأقل.
وأضاف ذات المصدر أن موجة الحرارة هذه ستمس ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف حيث ستتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية الاثنين في جنوب هذه الولايات لتبلغ أو تتجاوز 44/46 درجة في مجمل الولايات الثلاثاء.
تمتد صلاحية النشرية من الاثنين منتصف نهار (12:00) إلى غاية الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء (21:00) على الأقل.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بموجة حر تميز بعض ولايات الوطن غدا الإثنين و بعد غد الثلاثاء
للمزيد من التفاصيل، يرجى النقر على :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/joEg7hgG9M
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 8, 2021