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الجزائر

توقعات الطقس ليوم الإثنين: اضطراب جوي عبر العديد من المناطق

الشروق أونلاين
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توقعات الطقس ليوم الإثنين: اضطراب جوي عبر العديد من المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، أجواء من مستقرة إلى قليلة الإستقرار تكون مرفوقة بتساقط  الأمطار عبر بعض المناطق.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء غائمة جزئيًا في الصبيحة مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على المناطق الداخلية والمرتفعات، لتستقر الأجواء في المساء.

بينما الولايات الجنوبية فستميزها أجواء صافية ومستقرة عبر معظم المناطق.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

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