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الجزائر

توقعات الطقس ليوم الجمعة: أمطار غزيرة عبر 15 ولاية

الشروق أونلاين
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توقعات الطقس ليوم الجمعة: أمطار غزيرة عبر 15 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الساحلية الوسطى والشرقية وبعض الولايات الداخلية تساقط أمطار  غزيرة بداية من منتصف نهار الجمعة.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، ميلة، الطارف، عنابة، سكيكدة، البليدة، قالمة، سوق أهراس، المدية وعين الدفلى.

درجات الحرارة ستتراوح ما بين 13 و21 درجة مئوية عبر السواحل.

وما بين 11 و17 على الولايات الداخلية وجنوبا تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و29 درجة مئوية.

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