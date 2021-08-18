توقعات الطقس ليوم الخميس: أمطار رعدية مرتقبة وانخفاض في درجات الحرارة

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الخميس، أجواء مغشاة مع احتمال تساقط أمطار رعدية عبر بعض المناطق، كما يرتقب تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستعرف المناطق الشمالية ضباب مرفوق بسحب سفلى تميز المناطق الساحلية الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.

وخلال الظهيرة، فيرتقب تشكل رعود منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

المناطق الجنوبية هي الأخرى ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تشكل خلايا رعدية على أقصى الجنوب خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أما عت درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 14 ولاية الأربعاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية.

وحسب نشرية خاصة للمصالح المعنية جاءت من المستوى الأول فستعرف كل من ولايات: الجلفة، باتنة، خنشلة، برج بو عريريج، المسيلة، البيض، الأغواط، تيارت، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، تبسة، سطيف وأم البواقي تساقط أمطار رعدية.

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 16 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من المستوى الأول تساقط أمطار رعدية بداية عبر 16 ولاية.

الولايات المعنية هي: المدية، الجلفة، باتنة، خنشلة، البويرة، برج بو عريريج، المسيلة، البيض، الأغواط، تيارت، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، تبسة، سطيف وأم البواقي.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 20 ملم عبر 12 ولاية.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستبدأ من منتصف نهار الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

الولايات المعنية هي: برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المدية، خنشلة والبويرة.

تنبيه خاص حول حالة الطقس: موجة حر عالية عبر 6 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات.

وفي تنبيه لها من المستوى الأول نبهت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: غليزان، الشلف، عين الدفلى، تفوق درجة 44 درجة تحت الظل.

كما نبهت نشرية أخرى جاءت باللون البرتقالي من موجة حر تميز جنوب الولايات الساحلية الشرقية ويتعلق الأمر بكل من:

سكيكدة، عنابة والطارف، حيث تفوق درجة الحرارة 40 درجة تحت الظل.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة الإثني على الساعة 21 سا.

توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين: موجة حر تفوق الـ 43 درجة عبر معظم الولايات

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء صافية مع استمرار درجات الحرارة العالية التي تفوق الـ 43 عبر معظم المناطق.

وحسب التوقعات الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد تلاشي السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة الغربية منها.

أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العلياوالأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، خاصةعلى الهضاب العليا الشرقيةوالأوراس.

المناطق الجنوبية ستشهد هي الأخرى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العمومى، وخلال الظهيرة يرتقب تشكل رعود منعزلة أواخر النهار على أقصى الجنوب وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار .

وعن درجات الحرارة فستتراوح ما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 47 درجة عبر 15 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر عالية تصل 47 عبر 15 ولاية.

وفي تنبيه لها من المستوى الأول حذرت المصالح الجوية من موجة حر شديدة تفوق 40 درجة عبر كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

كما حذرت نشرية أخرى من استمرار موجة الحر على الولايات الآتية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تلمسان، المسيلة وغرب باتنة.

وستفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل، مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها إلى 46-47درجة.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة الـ 9 ليلا.