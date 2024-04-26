توقعات الطقس ليوم السبت: درجات حرارة مرتفعة عبر عدة ولايات

تشير توقعات الطقس ليوم غد السبت، إلى أن الأجواء ستكون مشمسة إلى ممطرة بالمناطق الغربية. فيما ستكون مشمسة بالمناطق الوسطى والشرقية والجنوبية.

وحسب التوقعات ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و30 درجة بالمناطق الداخلية، وبين28 و43 بالمناطق الجنوبية.

كما تصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالشمال وبالجنوب.

تنبيه: رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات إلى غاية صبيحة السبت

وصباح الجمعة، حذرت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول فإن الولايات المعنية هي: ورقلة، إليزي، إن صالح وأدرار.

صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة من صباح يوم السبت.