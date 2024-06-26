توقعات بإنتاج 12 مليون طن من الطماطم الصناعية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن توقعات قطاع الوزاري ببلوغ انتاج الطماطم الصناعية لهذا الموسم إلى مستوى 12 مليون قنطار.

وخلال زيارة عمل قادته امس الثلاثاء إلى ولاية سكيكدة، أشاد الوزير، بالامكانات الكبيرة التي تتوفر عليها ولاية سكيكدة في مجال انتاج الطماطم الصناعية، حيث يقدّر انتاجه بـ 06 ملاين طن، أي ما يعادل نصف الانتاج الوطني، مع توقعه بتسجيل 800 قنطار في الهكتار الواحد.

وجدد الوزير دعوته للفلاحين بضرورة الانخراط بقوة في عملية الإحصاء العام للفلاحة، الذي سيعمل على وضع الخارطة الوطنية لمؤهلات البلاد، مبرزا بأن الفلاح سيتحصل بعدها على شهادة الإحصاء والتي ستسمح له بالحصول على الامتيازات والإعانات التي تقدمها الدولة، مضيفا بأن عملية الإحصاء في الولاية قد فاقت الـ 60 %.