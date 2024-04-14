توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولار

بعد الردّ الإيراني على الاحتلال

توقع محلل اقتصادي أن يؤدي الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار النفط لمستوى 100 دولار للبرميل.

وأكد التلفزيون الإيراني مساء السبت، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ هجوما بالمسيّرات ضد أهداف في الأراضي المحتلة. ردّا على قصف جوي إسرائيلي استهدف سفارة إيران في دمشق.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استحوذ على سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي خلال عبورها مضيق هرمز.

وقال كبير إستراتيجيي الأسواق في شركة “أوربكس” عاصم منصور للجزيرة، إن النفط قد يتجاوز مستوى الـ100 دولار، في حال حدوث اضطرابات في مضيق هرمز. الذي يمر منه نحو خمس الإنتاج العالمي.

وأوضح منصور أن هناك إمكانية لأن يؤدي الصراع الإقليمي في المنطقة، إلى وصول النفط إلى مستويات 120 دولارا و150 دولارا للبرميل.

وأشار المتحدث إلى أن ارتفاعات أسعار النفط في الآونة الأخيرة أدّت إلى ارتفاع التضخم. وهو ما من شأنه أن يضغط على الطلب على الخام.

قبل أن يضيف بأن توقعات تجاوز برميل النفط 100 دولار تتوقف على فرضية استمرار تحالف “أوبك +” في خفض الإنتاج. مرجّحا أن تفسح الارتفاعات الحالية المجال لإبقاء مستويات الإنتاج الحالية.