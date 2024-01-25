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اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولار

الشروق أونلاين
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توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولار
أرشيف
توقعات بارتفاع أسعار النفط

حذر تقرير حديث لمجموعة “سيتي غروب” البنكية الأمريكية، من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل. بسبب استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

حيث أرجع التقرير هذا الارتفاع المحتمل في أسعار النفط، إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. مشيرا على وجه التحديد، إلى الوضع في البحر الأحمر.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر. بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزون النفط بأكثر من التوقعات.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بما يعادل 1.08 دولارا، إلى 81.12 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بما يعادل 1.14 دولارا، إلى 76.23 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.

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