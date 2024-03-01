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الجزائر

توقعات بارتفاع الطلب على الغاز بنسبة 34 % في آفاق 2050

ع.ف
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توقعات بارتفاع الطلب على الغاز بنسبة 34 % في آفاق 2050

 كشف الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، عن توقعات كبيرة بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية خلال العقود الثلاثة المقبل.

وفي كلمة له، خلال منتدى الغاز العالمي  الذي تحتضنه الجزائر، قال محمد هامل : “من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 بنسبة 34 % ، مما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 % حاليا إلى 26 %”، لا سيما أن العالم يشهد تحولات كبيرة في إطار البحث واستغلال الطاقات النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية الحاصلة.

وبخصوص اليوم الأول لفعاليات منتدى الغاز العالمي، قال هامل “إن برنامج اليوم يتضمن توسيع المحادثات حول إعلان الجزائر الذي تم تحضيره أمس من قبل فريق العمل المتخصص رفيع المستوى”.

كاشفا في ذات السياق، عن “توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة المسائية، بين المنتدى وكل من اللجنة الإفريقية للطاقة، أفراك، التابعة للاتحاد الإفريقي، ومعهد البحوث الاقتصادية لمنطقة، آسيان، ودول شرق آسيا”.

مفيدا باجراء حفل توزيع جوائز المنتدى، وذلك عقب ختام الاجتماع الوزاري الاستثنائي.

وذكّر محمد هامل، في كلمته التي حضرها وزراء الطاقة المشاركين في هذه القمة، بـ”العرض الأولي للنسخة الثامنة من تقرير توقعات سوق الغاز العالمية آفاق سنة 2050 الذي يصدر بشكل سنوي”، مفيدا بأن “النسخة الثامنة التي ستصدر بشكل رسمي يوم 12 مارس الجاري”.

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