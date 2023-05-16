توقعات بارتفاع الطلب على النفط إلى مستوى قياسي بداية من جوان

تتوقع وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في معروض النفط الخام عالميا، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023، بسبب زيادة الطلب خاصة من الصين.

ورفعت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر يوم الثلاثاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا. مقارنة بتقديرات الشهر الماضي.

ومن المرجّح حسب التقرير، أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي لن يقلّ عن 102 مليون برميل يوميا.

وتأتي توقعات وكالة الطاقة الدولية يوما واحدا بعد إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام، لاحتياطيها الاستراتيجي.