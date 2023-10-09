توقعات ببدء حرب برية على غزة خلال 48 ساعة القادمة

فلسطينيون يخلون المنطقة في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على المسجد السوسي في مدينة غزة

يتوقع مسؤولون أمريكيون أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا برية على قطاع غزة خلال يوم أو يومين على أكثر تقدير.

وبحسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست في مقال صادر، الاثنين، فإن جيش الاحتلال فرض الحصار على غزة بعدما قصفت حماس القدس وتل أبيب وسديروت وعسقلان وأشدود.

وأضافت الصحيفة في السياق أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تبدأ إسرائيل حربها البرية على قطاع غزة خلال يوم أو يومين.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال قد صرح أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والخيارات، بما في ذلك تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة.

وقال أدرعي لوكالة ريا نوفوستي ردا على سؤال حول إمكانية القيام بعملية برية في غزة: “قمنا بتفعيل حالة الأحكام العرفية، وقد تم أخذ كل الاحتمالات والخيارات في الحسبان”.

وأضاف: “لقد حشدنا عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفي المستقبل قد يرتفع هذا الرقم إلى عدة مئات من الآلاف، وهذا سيعزز الجبهة الجنوبية”..

واستبعد مراقبون هذه الخطوة، متوقعين أن تكون كلفة مثل هذا الهجوم باهظة جداً من حيث الخسائر البشرية للجانبين، لاسيما على صعيد المدنيين في القطاع المكتظ بالسكان، حسب العربية.

في المقابل، اعتبر خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط، أن احتمال حدوث غزو بري مرتفعة.

وقال إن فرص تنفيذ توغل بري أكبر مما كانت عليه في جولات الاشتباك السابقة في غزة”، وفق ما نقل موقع “فوكس” الأميركي.

من جهته، اعتبر دانييل بايمان، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حذر للغاية في ما يتعلق بالاجتياح البري.

كما رأى أن نتنياهو لم يخض حروباً برية كبيرة في السابق، كتلك التي رأيناها في لبنان عام 2006، لذا فهو يميل إلى الحذر.”

لكنه اعتبر في الوقت عينه أنه “قد يكون من الصعب توخي الحذر في هذه الظروف”، لاسيما بعد الاتهامات بالفشل الاستخباراتي والتقصير الذي تعرضت له حكومته خلال الساعات الماضية.

ولطالما فضل نتنياهو عادة الضربات الجوية للرد على هجمات حماس الصاروخية، لأنها تقلل من الخسائر البشرية الإسرائيلية وتلحق أضرارا جسيمة بغزة.

فخلال الهجوم الكبير الأخير على غزة، في ماي 2021، أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مراكز حماس العديد من المواقع المدنية أيضا، من ضمنها مكاتب إعلامية ومبان سكنية ومرافق صحية.

ووسط تواصل الاشتباكات في غزة بين جيش الاحتلال ومجاهدي حركة حماس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أن بلاده تصعد إجراءاتها ضد القطاع إلى “حصار كامل” يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.

وشبه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون العملية غير المسبوقة لحماس داخل إسرائيل والحرب الجارية، بأنها تشبه اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.