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اقتصاد
خفض إنتاج "أوبك +" نوفمبر المقبل

توقعات بتجاوز برميل النفط الـ100 دولار خلال أسابيع

ق. و
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توقعات بتجاوز برميل النفط الـ100 دولار خلال أسابيع

قررت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من الدول خارج المنظمة (أوبك+) خفض انتاجها بـ2 مليون برميل يوميا شهر نوفمبر، خلال اجتماعها الوزاري الـ33 المنعقد الاربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، حسب البيان الختامي للاجتماع.

وبذلك تكون دول “أوبك+” الـ23 (13 عضوا في أوبك و10 دول اعضاء من خارج المنظمة) قد قررت خفضا كبيرا في انتاجها بالنسبة لنوفمبر القادم، ويعد هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول لقاء حضوري لـ”أوبك+” منذ شهر مارس 2020 الذي وافق بداية انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) عبر العالم.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح المحلل الإقتصادي، أحمد حيدوسي، أن انعقاد هذا الاجتماع جاء في ظل ظروف سياسية مضطربة، خصوصا مع تسجيل تراجع أسعار النفط مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية التي أرجعها المتحدث إلى التشديد النقدي الذي تنتهجه البنوك المركزية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي الذي دعم الدولار الأمريكي مما أدى إلى ركود عالمي وتباطؤ في النمو.

وفي معرض حديثه، قدم المحلل الاقتصادي توقعات بأن يتجاوز سعر البرميل الـ100 دولار خلال الأسابيع المقبلة بعد الخروج من سياسة التشديد النقدي.

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