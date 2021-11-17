توقعات بتحسن في الطقس نهاية الأسبوع

الشيخ فرحات لـ "الشروق":

يستمر الاضطراب الجوي المسجل على عدد من ولايات الوطن، إلى غاية نهاية الأسبوع مع تسجيل كميات أمطار معتبرة، تفوق 50 ملمترا.

وحسب تصريح الشيخ فرحات لـ “الشروق”، فالوضعية الجوية السائدة حاليا، من أمطار وثلوج وبرودة في الطقس، ستستمر خلال اليومين المقبلين على المناطق الشرقية والوسطى، حيث تكون أكثر فعالية بولايات الشرق، وتمتد لولايات الجزائر العاصمة، تيبازة وبجاية وبومرداس.

فيما يرتقب، حسبه، تسجيل تحسن ملحوظ في الوضعية الجوية، ابتداء من أمسية الخميس، بينما سنشهد طقسا جميلا ومشمسا نهاية الأسبوع أي يوم الجمعة، بحول الله.