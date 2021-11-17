-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئاسة الجمهورية تكشف عن تشكيلة المحكمة الدستورية ورئيسها
الجزائر
الشيخ فرحات لـ "الشروق":

توقعات بتحسن في الطقس نهاية الأسبوع

نادية سليماني
  • 892
  • 0
توقعات بتحسن في الطقس نهاية الأسبوع
أرشيف
الشيخ فرحات

يستمر الاضطراب الجوي المسجل على عدد من ولايات الوطن، إلى غاية نهاية الأسبوع مع تسجيل كميات أمطار معتبرة، تفوق 50 ملمترا.

وحسب تصريح الشيخ فرحات لـ “الشروق”، فالوضعية الجوية السائدة حاليا، من أمطار وثلوج وبرودة في الطقس، ستستمر خلال اليومين المقبلين على المناطق الشرقية والوسطى، حيث تكون أكثر فعالية بولايات الشرق، وتمتد لولايات الجزائر العاصمة، تيبازة وبجاية وبومرداس.

فيما يرتقب، حسبه، تسجيل تحسن ملحوظ في الوضعية الجوية، ابتداء من أمسية الخميس، بينما سنشهد طقسا جميلا ومشمسا نهاية الأسبوع أي يوم الجمعة، بحول الله.

مقالات ذات صلة
إشاعة حمل وزير الفلاحة الجديد لجنسية ثانية.. مصدر رسمي يوضح

إشاعة حمل وزير الفلاحة الجديد لجنسية ثانية.. مصدر رسمي يوضح

وزير الموارد المائية يكشف نسبة امتلاء السدود وطنيا

وزير الموارد المائية يكشف نسبة امتلاء السدود وطنيا

الخوف من “الرابعة” يعيد جزائريين إلى التلقيح وارتداء الكمامة

الخوف من “الرابعة” يعيد جزائريين إلى التلقيح وارتداء الكمامة

مطلوب من وزير الاتصال تسهيل إنشاء مواقع “dz”

مطلوب من وزير الاتصال تسهيل إنشاء مواقع “dz”

الولائم والموجة الرابعة!

الولائم والموجة الرابعة!

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لعام 2022

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لعام 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد