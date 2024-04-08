توقعات بتحقيق 400 ألف طن من الحبوب في سكيكدة

شرعت السلطات الفلاحية على مستوى ولاية سكيكدة في عملة الحصاد لهذا العام وبشكل مبكر، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، مع توقعات ببلوغ مستوى قياسي.

وفي تصريح له، قال والي تبسة، السعيد خليل، “نتوقع أن يكون انتاج السنة الجارية وفيرا، حيث من المنتظر ان يبلغ 400 ألف طن، مقارنة بالسنة الماضية، التي بلغت 230 ألف طن”.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية من مادة الحبوب، عبر تطبيق جملة من الإجراءات والتحفيزات لصالح الفلاحين، قصد رفع الانتاج في الهكتار الواحد إلى 40 قنطارا في الهكتار بدلا من المتوسط الحالي الذي يقدّر بنحو 20 قنطارات في الهكتار.