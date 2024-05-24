توقعات بتراجع أسعار التونة الحمراء في الجزائر

ارتفاع حصة بلادنا الى 2046 طن سنويا

توقع وزير الصيد والمنتجات الصيدية أحمد بداني، ارتفاع قيمة صادرات التونة الحمراء هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت 27 مليون دولار، بالنظر لارتفاع حصة الجزائر الى 2046 طن وزيادة عدد سفن الصيد باعالي البحار الى 34 سفينة فضلا عن دخول مزرعة لتسمين التونة الحمراء حيز الخدمة والتي من شأنها إضافة 900 طن سنويا.

واشار الوزير بخصوص أسعار التونة التي يتم صيدها عرضيا بكميات قليلة كون فترتها قصيرة، انها خاضعة للعرض و الطلب و كغيرها من السنوات الماضية سيكون تراجع للاسعار نعرف مرور الوقت لتكون في متناول المستهلك .

وقال وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، خلال اشرافه الخميس، بميناء قوراية بولاية تيبازة على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء ،ان الجزائر وفرت كل الإمكانيات اللازمة لصيد الحصة المخصصة لها بصفة كلية مما سينعكس ايجابا على عائدات الخزينة العمومية مقارنة بالسنوات الماضية ، لاسيما مع تزايد عدد بواخر الصيد منها ثلاث بواخر محلية الصنع و ارتفاع الحصة الممنوحة للجزائر و كذا دخول مزرعة لتسمين التونة الحمراء بولاية تلمسان حيز الخدمة بعد تسجيلها على مستوى المنظمة العالمية للتونة ، وهي ان حسب الوزير في طور التجهيز و ستسمح باضافة 900 طن، وفي رده الى أسعار التونة الحمراء اوضح بداني ان حصة الجزائر مقننة في اطار المنظمة العالمية للمحافظة على هذا النوع من الاسماك باعتباره متقاسم في كل البحر الابيض المتوسط و بالتالي المنظة الدولية تحافظ على ديمومة اصطياد التونة الحمراء ،اما ما يتم اصطياده عرضيا بكميات قليلة و في فترة قصيرة هو مقنن ايضا ، فالاسعار تخضع للعرض و الطلب و على غرار السنوات الماضية سيتراجع السعر مع مرور الوقت ليصبح في متناول المستهلك باسعار معقولة، وابرز الوزير جهود الدولة في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الرامية الى رفع عدد بواخر الصيد و تصنيع 11 سفينة بطولها 42 متر و كذا مرافقة الصيادين في اقتتاء محركات أقل من خمس سنوات وتجهيزات اخرى و استفادتهم من تخفيضات جمركية و الرسم على القيمة المضافة مما يسمح بانتعاشة هذه العملية و انعكاسها على الخزينة العمومية و الاقتصاد الوطني ، فضلا عن عن تسجيل 196 مشروع في مجال تربية المائيات واستغلال الاحواض الكبيرة للسقي الفلاحي في تربية الاسماك .

ولفت الوزير الى ان التزام الجزائر بالصيد المستدام و المحافظة على الثروة السمكية، مكنها من دخول التصنيف الاول ضمن الدول الرائدة في هذا المجال على اثر الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بمنظمة الامم المتحدة للتنمية و الزراعة و هي تعكس جهود الجزائر و التزامها بالقوانين .