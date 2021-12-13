توقعات بتواصل ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء..

رغم انخفاض أسعار الصّيصان من 220 دج إلى 100 دج

انضمّت اللحوم البيضاء، لقائمة المواد الاستهلاكية صعبة التّواجد على موائد الجزائريين في الأيام العادية ماعدا في المناسبات، على غرار اللّحوم الحمراء والأسماك، والفواكه الغالية، فرغم انخفاض أسعار الصّيصان منذ أسبوع إلى النصف، توقّعت الجمعيّة الوطنية لمُربّي الدواجن، استمرار غلاء اللحوم البيضاء، في حال لم تتدخّل السلطات.

جمعية مربي الدواجن: نطالب بتقنين سعر الصوص بـ 60 دج لضمان هامش ربح

شهد سعر الكتكوت انخفاضا في السوق منذ قرابة الأسبوع، حيث تراجع سعره إلى النصف، فبعدما كان يشتريه المربي بمبلغ يتراوح بين 200 دج و220 دج للكتكوت، انخفض إلى 100 دج و110 دج.

ورغم أنّ هذا الانخفاض يبدو مقبولا نوعا ما، إلاّ أنّ أسعار الصيصان لاتزال بعيدة عن متناول المربين، فهي كانت تباع منذ سنوات بـ 20 دج للواحد، ثم ارتفعت إلى 60 دج، بعدها ناهزت سعر 200 دج في ارتفاع “صاروخي”.

أجنحة الدّجاج بـ 350 دج للكلغ.. !!

ولا تزال أسعار اللحوم البيضاء مرتفعة في محلات التجزئة، ففي جولة لـ ” الشروق” عبر بعض المحلات، ببلديتي القبة وحسين داي بالجزائر العاصمة، تراوحت أسعار كلغ من لحم الدواجن بين 350 دج إلى غاية 380 دج، أمّا أسعار أجنحة الدجاج التي كانت لا تتعدى غالبا 150 دج، التي كانت تعد أفضل وجبة للعائلات البسيطة خلال فصل الشتاء، فقفزت حتى 350 دج.

مواطن اشترى أمامنا أربع أفخاذ دجاج بسعر 750 دج، حيث وجدناه في نقاش مع البائع، بعدما أكد الأول أنه اشترى نفس الكمية سابقا بسعر 540 دج، ليرد عليه البائع بأن الأسعار في ارتفاع متواصل، وليست مستقرة على سعر معين.

وأكّد مواطنون تحدّثنا معهم، أنّ الأسعار في بعض بلديات العاصمة وصلت حتى 480 دج للكلغ، وهو ما جعلهم في رحلة بحث عن المحلات، منخفضة الأسعار.

وفي هذا الصّدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمُربي الدواجن، حمزة شريف لـ “الشروق”، انخفاض أسعار الكتكوت، فبعدما ناهزت 220 دج سابقا، انخفضت منذ قرابة 5 أيام ما بين 100 دج و110 دج للكتكوت. ومع ذلك كشف المتحدث “حتى مع هذا الانخفاض، فالأسعار تبقى مرتفعة بالنسبة للمربين والفلاحين، لأننا كنا نقتني الكتكوت بسعر بين 20 دج و60 دج في سنوات سابقة”.

وأبرز حمزة شريف، بأنّ أسعار اللحوم البيضاء ستبقى مرتفعة، حتى مع هذا الانخفاض في سعر الصيصان، بحيث قارب سعر الكلغ من الدجاج لدى المربين هذه الأيام بين 260دج و280 دج، ليباع لدى تجار التجزئة بين 360 دج وحتى 400 دج.

والحل، حسب محدّثنا، يتمثل في تدخل السلطات لتقنين سعر الكتاكيت، حيث قال: “نحن نطالب بتحديد سعر الصوص بـ 60 دج، حتى يتمكن المربي من الحصول على هامش ربح معقول، مقارنة بالتكاليف الباهظة لتربيته، ولتكون أسعار اللحوم البيضاء في متناول المستهلك، بمختلف فئاته في المجتمع”.