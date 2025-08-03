توقعات برفع “أوبك+” انتاجها من النفط شهر سبتمبر المقبل

تعقد مجموعة “أوبك +” الأحد المقبل، اجتماعا جديدا تبحث من خلاله زيادة انتاج النفط في السوق الدولي، في ظل استقرار الأسعار عند مستوى 70 دولار للبرميل.

ومن المرتقب أن تقوم المجموعة التي تُعدّ الجزائر أحد أعضائها، باقرار زيادة جديدةفي الانتاج تتجاوز نصف مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الزيادات في الانتاج تمّ اقرارها من قبل المجموعة انطلاقا من شهر أفريل الماضي، في إطار تحول عن سياسة تثبيت الأسعار التي اتبعتها المجموعة لسنوات.

ويرى الكثير من المراقبين ومحللي سوق النفط العالمي، خطوة “أوبك+” بالمعقولة، حيث تسعى المجموعة الى تحقيق المزيد من المكاسب المالية من صادراتها النفطية، وذلك في ظل استقرار الاسعار عند مستوى 70 دولارا للبرميل.