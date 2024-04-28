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توقعات بصدور مذكرة توقيف دولية ضد نتنياهو

الشروق أونلاين
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توقعات بصدور مذكرة توقيف دولية ضد نتنياهو
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بنيامين نتنياهو

قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية نقلا عن وسائل إعلامية صهيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلق ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وحسب توقعات، فستصدر الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.

وحسب ذات المصدر نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، أجرى نتانياهو اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه.

وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر المحامي والمدعي العام الدولي، يوهان صوفي، أن إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين “ليس مجرد إمكانية قانونية للمدعي العام، ولكنها مسألة شرعية لهذه السلطة القضائية التي غالبًا ما يتم تسليط الضوء على انتقاد انتقائيتها المزعومة”.

أما عن ردة فعل الدول الغربية عن صدور مذكرة اعتقال دولية ضد نتانياهو أو مسؤولين إسرائيليين، فيعتبر أنه “من المحتمل أن يكون رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية قويًا ضد هذا القرار. لكن دعمها للمحكمة فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال ضد بوتين يضعهم في موقف صعب. وستكون معاييرها المزدوجة أكثر وضوحا.”

ليضيف في الأخير مؤكدا أن “العدالة الدولية بطيئة، وغير فعالة، وغير كاملة، وانتقائية في بعض الأحيان… ولكنها لن تبقى صامتة على الجرائم المرتكبة في الشرق الأوسط.”

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